Roma | il Comune progetta musica e film al cimitero Verano Ma lo lascia nell’abbandono

Roma Metropolitane - Cialdini lascia la presidenza. Divergenze con il Comune : “Non potevo non dimettermi” : Un vertice di “due ore burrascose” in Campidoglio. Poi l’uscita di scena. Violenta, rancorosa, ma forse inevitabile. Così Pasquale Cialdini alla fine ha ceduto e si è dimesso dal suo ruolo di presidente di Roma Metropolitane, municipalizzata capitolina fa da stazione appaltante a tutte le opere pubbliche più delicate della città in materia di trasporti (Metropolitane, funivie, linee tramviarie, ecc…) e gestisce i contenziosi più ...

Roma - da Portonaccio alla Magliana : cittadini pronti al ricorso contro il Comune : ... detenuti in strada per riparare buche e rifare strisce 7 agosto 2018 Nessun commento Vaccini, Barillari , M5s, shock: 'Chi ha deciso che la scienza è più importante della politica?' 7 agosto 2018 ...

Lo spot del Comune di Roma con la «capocciata» di Spada per promuovere gli eventi : Ecco l'audio dello spot, diffuso nella metropolitana di Roma, che pubblicizza gli appuntamenti culturali sul litorale della Capitale citando «scherzosamente» l'aggressione di Roberto Spada ai danni ...

Roma - il Comune usa la «capocciata» di Spada (senza condannarla) per promuovere gli eventi Audio : Il testo della pubblicità radiofonica delle iniziative culturali a Ostia, diffuso nella metropolitana, cita l’aggressione dell’esponente del clan al giornalista Piervincenzi avvenuta a novembre 2017

Spiaggia di Roma - inchiesta sul patto tra Comune e rom : Roma Sui rapporti intercorsi tra Campidoglio e il capo dei rom C. Z., meglio conosciuto come ?Zorro?, per la sicurezza e il controllo dell?area sul Tevere, a Ponte Marconi,...

Roma - spiaggia sul Tevere : accordo col rom Zorro?/ Video - Tiberis : Comune smentisce - opposizione attacca : Roma, spiaggia sul Tevere aperta con ok dei rom? Ultime notizie Tiberis: il Campidoglio smentisce tutto e replica, "è una fake news, nessuna trattativa"(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:11:00 GMT)

Ugl Vigili : Spiaggia Tiberis - Comune Roma smentisca accordo con nomadi : Roma – “Apprendiamo dagli organi di stampa, come appartenenti alle istituzioni avrebbero stretto un accordo con un esponente della Comunita’ rom noto alle cronache con il soprannome di ‘Zorro’, per garantire la sicurezza sulla Spiaggia sul Tevere nota come ‘Tiberis’, di recente inaugurazione. Nel rammentare come la Polizia locale di Roma Capitale sia stata in passato impegnata nel ripristinare la ...

Bando del Comune di Roma per educatori di asili nido : Per gli educatori di asili nido agosto è il mese della pubblicazione dei bandi di concorso dei comuni. La scorsa settimana avevamo notiziato i nostri lettori circa i bandi attivi nelle regioni del centro nord Italia. Le opportunità di lavoro rivolte agli educatori di asili nido si riferivano tanto alla formazione di graduatorie dalle quali […] L'articolo Bando del Comune di Roma per educatori di asili nido proviene da Scuolainforma.

Roma - apre oggi la spiaggia sul Tevere ma il Comune non la inaugura : Niente taglio del nastro, ma la spiaggia sul Tevere aprirà ugualmente. Ombrelloni e sdraio, appena posizionati, sabato potranno essere utilizzati da Romani e turisti che troveranno anche strisce di ...

Roma - tra i pendolari della Metro C : “Treni ogni 12 minuti - no aria condizionata e interruzioni”. Il Comune : “Nella norma” : Pochi giorni prima della notizia sulla chiusura delle indagini sulla Metro C (i pm ipotizzano una truffa da 320 milioni, truffa e corruzione), siamo andati a vedere come funziona il servizio. A fine maggio la sindaca Virginia Raggi su Facebook affermava che la nuova linea Metro aveva raggiunto picchi di 70mila passeggeri al giorno con una media di ventimila. Dal 12 maggio scorso è stata aperta la stazione di San Giovanni snodo tra Metro C e ...

'Roma? Troppa fatica' - la fuga dei vecchi vigili. Il Comune : largo ai giovani : C'è chi sogna di tornare al paesello, come cantava Luciano Tajoli, chi preferisce una città più piccola, e in definitiva meno complessa, rispetto alla Capitale, che è capitale anche dell'ingorgo: ogni ...

"Saluto Romano in Comune" - consigliere sotto accusa : Si sono recate al consiglio comunale di Verona per contrastare l'approvazione di due mozioni antiabortiste ma, poco dopo essere entrate in aula, sarebbero state 'accolte' con un saluto romano . A ...

Roma - sgomberato il camping River. Comune : legalità prima di tutto : E' stato sgomberato stamattina il camping River. Nella baraccopoli di via Tiberina, a Roma Nord, sono arrivate decine di autopattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e Municipale. LEGGI...