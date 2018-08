Roma | costretto a lasciare casa per le minacce dei Casamonica Carabinieri gli

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 agosto 2018) Condi morte lo avevanoad abbandonare la suapopolare, ma oggi l’uomo ne ritorna in possesso. Riconsegnato al legittimo assegnatario un alloggio Ater in zona Pietralata, alla periferia di, di cui si erano indebitamente appropriati appartenenti alla famigliamonica e sequestrato dailo scorso luglio nel corso della maxi operazione “Gramigna”. Il direttore dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale Andrea Napoletano e l’Assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, hanno restituito l’immobile al legittimo assegnatario alla presenza del Tenente Colonnello Stefano Cotugno Comandante del Gruppodi Frascati. A quanto ricostruito dagli inquirenti, l’abitazione era stata estorta all’uomo daimonica per un presunto debito non restituito ...