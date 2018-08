Roma | auto si ribalta sulla Trionfale | un ferito in codice rosso

Roma - paura a Tor Vergata : in fiamme un altro autobus Atac : Ancora un bus in fiamme a Roma. L'autobus 046 ha preso fuoco lungo via di Carcaricola, a Tor Vergata. Nessun ferito ma tanta paura tra i passeggeri. Le ragioni dell'incendio, fa sapere l'Atac, sono in ...

Roma - lite fra turiste per un autoscatto davanti la Fontana di Trevi : insulti e schiaffi : Mercoledì 8 agosto verso le 19.30 di sera, vicino alla Fontana di Trevi, è iniziata una discussione tra una turista italo-americana, P.E. di 44 anni, e un’olandese E.F. di 19 anni, per un motivo ai limiti dell'assurdo: ognuna delle due voleva farsi un selfie in un punto specifico, il migliore per inquadrare il monumento a ridosso della Fontana. Trovandosi nello stesso posto allo stesso momento, le due hanno iniziato con gli spintoni per poi ...

Roma - nuovo autobus Atac a fuoco a Tor Vergata/ Ultime notizie : danneggiate due auto - 16esimo caso nel 2018 : Roma, nuovo autobus Atac a fuoco a Tor Vergata: danneggiate due auto vicine al mezzo in fiamme, fortunatamente nessun ferito. Ignote le cause nell'ennesimo incidente.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Roma - a fuoco un altro autobus : Roma, 10 ago., AdnKronos, - Un altro autobus in fiamme a Roma, nel quartiere Giardinetti. ''Per ragioni in corso di accertamento - si legge in una nota dell'Atac - si è sviluppato un incendio su un ...

Roma - schianto nella notte sull'Aurelia - moto contro auto : morto motociclista : Incidente mortale nella tarda serata di ieri su via Aurelia a Santa Marinella, vicino a Roma. A quanto ricostruito, una moto si è schiantata contro un'auto. Il motociclista è deceduto sul colpo mentre ...

Ambulanza si ribalta a Roma dopo lo scontro con un autocarro : ferito l'autista : Aveva appena fatto in tempo ad accendere i lampeggianti, ancora non aveva azionato la sirena e stava ripartendo per portare soccorso a una persona quando l'Ambulanza che guidava è stata travolta in ...

Roma - tromba d'aria ai Castelli : allagamenti e alberi su auto. Crolla muro all'aeroporto di Ciampino : Bomba d'acqua con tromba d'aria ha colpito la zona dei Castelli Romani e gran parte della provincia a nord di Roma. A Ciampino la violenza del vento ha fatto volare un tratto di 300 metri del muro ...

Auto in via della Lupa a Roma - Figliomeni-Rollero - Fi - : 'Area pedonale ostaggio di menefreghismo Raggi' : "Un video di un minuto e sei secondi per capire come nella Capitale certa gente può fare quello che vuole", scrivono in una nota congiunta il consigliere comunale del gruppo misto e il Presidente del ...

Bentornati al Teatro Romano di Ventimiglia - si parte con l'Aulularia di Plauto : Durante il giorno le visite, la sera gli spettacoli: concerti particolari, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri. Eventi di qualità, studiati ad hoc per la cornice unica che li ospiterà. ...

Roma - lancia bottiglia sull'autobus e ferisce un passeggero alla testa : caccia all'aggressore : Ancora episodi di violenza sui bus dell'Atac. Al Tiburtino, uno squilibrato ha lanciato una bottiglia di birra contro un passeggero ferendolo alla testa ma l'oggetto contundente ha anche mandato in ...

BOLLETTINO TRAFFICO BOLOGNA : APERTA CARREGGIATA A14/ Autostrade : disagi soprattutto per raggiungere la Romagna : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'incidente a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:02:00 GMT)

Fiumicino - piRomani in azione nella notte : auto in fiamme - trovato l'innesco : Quattro auto sono state distrutte dalle fiamme la scorsa notte a Fiumicino in due distinti incendi. Uno è successo nella centrale viale delle Meduse, vicino all'incrocio con la rotonda di via Giorgio ...

Roma : Furti nelle auto in sosta - 6 arresti e una denuncia : Roma – In questo periodo di vacanze estive, con migliaia di cittadini intenti a lasciare la Capitale, i Carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno intensificato i servizi mirati alla prevenzione e repressione di Furti, dal centro storico alle periferie. In poche ore, infatti, i Carabinieri hanno arrestato 6 persone per furto aggravato su autovetture in sosta e denunciato una settima persona trovata in possesso di arnesi da scasso. I ...

Roma : Si capovolge con auto e resta incastrata - salvata dalla Polizia : Roma – Stavano percorrendo la via Salaria quando gli agenti della Polizia di Stato all’altezza del km 25, subito dopo il comune di Monterotondo, si sono trovati davanti una macchina capovolta al centro della carreggiata che perdeva carburante e con all’interno una donna incastrata e ferita. Gli agenti hanno immediatamente prestato soccorso alla vittima, regolamentato la circolazione stradale e richiesto l’intervento ...