Roma | Al San Camillo ‘Teatro dei piedi’ per piccoli degenti

Weekend di San Lorenzo : Barbarossa - le stelle cadenti - il Palio e la Romagna a processo : E sempre sabato e domenica Borghi ospita Hippyness Festival , un evento dedicato a benessere e divertimento con tanti spettacoli. Inizia domenica la Festa del lago di Quarto , dove si mangia e si ...

Roma : senza motivo pugni al volto ai passanti in strada. Arrestato : C'è stato un periodo che negli Usa si era diffuso il "knockout", il pericoloso gioco degli adolescenti balordi americani che vedeva per vittime passanti in strada colpiti senza un motivo da un violento pugno al volto. E anche in italia questi episodi erano stati riscontrati. Poi silenzio. Anche se ogni tanto spuntava e spunta qualcuno che ricorre a questo gesto violento. Come nel caso di C.F., 34 anni, dimorante in un ...

Roma : San Basilio - ritrovato fucile in ‘case occupate’ : Roma – A Roma gli investigatori del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, costantemente impegnati nella repressione dei reati riguardanti il traffico di armi e delle sostanze stupefacenti, a seguito di un’ispezione nei palazzi di edilizia popolare noti come ‘Le case occupate’, hanno rinvenuto, all’interno di un vano interrato formato da una serie di cunicoli privi di luce, nascosto sotto un tappeto, ...

Roma : Santa Maria della Pietà - da Giunta ok all’attuazione della Centralità urbana : Roma – Riqualificazione del Comprensorio e valorizzazione della funzione pubblica e socio-culturale di padiglioni e parco attraverso il coinvolgimento di cittadini e associazioni del territorio. Questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa contenuto nella delibera approvata dalla Giunta capitolina e che sarà sottoscritto nelle prossime settimane. Regione Lazio, Roma Capitale, Azienda Sanitaria Locale (Asl) Roma 1, Città Metropolitana di ...

Roma : Operazione antidroga a Esquilino e San Lorenzo - 4 arresti : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito blitz antidroga tra l’Esquilino e San Lorenzo, mirati a contrastare lo spaccio di stupefacenti ‘mordi e fuggi’. In poche ore, in manette sono finiti 4 pusher. Un 40enne del Gambia, alla vista dei Carabinieri ha tentato di eludere i controlli ingoiando ovuli di eroina, ma e’ stato notato e bloccato. Il fermato, che e’ stato trovato in ...

Corruzione : idoneità sanitaria ai ristoranti in cambio di soldi - 11 indagati a Roma : Undici persone iscritte nel registro degli indagati, accusate di associazione a delinquere, Corruzione e concussione. Per quattro di loro, tra cui due funzionari Asl, sono scattate le misure ...

Roma. Andrea Cosmacini morto durante una gara a San Pietro al Natisone : Un malore fatale durante una gara podistica, organizzata a San Pietro al Natisone (Udine), è stato fatale per il tenente

Roma - ecco un altro Cassano : è un esterno d'attacco di 15 anni : Roma - 'Adesso è ufficiale, Cassano alla Roma '. Così titolavano molti quotidiani nel 2001 dopo la firma di Antonio con i giallorossi. Fatte le debite proporzioni, dopo 17 anni la storia si ripete. ...

Alessandro Borghi promuove Napoli : è una città cambiata in meglio. A differenza di Roma. : Alessandro Borghi , talentuoso attore romano, ha assistito all'anteprima a Pompei del film ' Napoli Velata ' nell'ambito dell' Italian Movie Award in svolgimento in questi giorni nella cittadina ...

Roma - carabinieri bussano alla porta dei due spacciatori : giù palline di cocaina e crack dal tubo di scarico. Arrestati : Era prevedibile che tentassero di disfarsi delle numerose dosi di cocaina che avevano in casa, gettandole nel water. Così i carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, che oramai conoscono bene le dinamiche dei pusher della zona, avevano intercettato il tubo di scarico della loro abitazione in via dell’archeologia. Mentre due carabinieri bussavano alla porta di padre e figlia di 71 e 32 anni, altri due militari si erano posizionati nel ...