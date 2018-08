Roma | A ottobre torna ‘Mia’ | mercato internazionale audiovisivo

Raggi : Città Metropolitana - 25 e 26 ottobre a Roma il Forum Ema : Roma – “Siamo felici di ospitare la quarta edizione di Ema-European metropolitan Authorities, che si terra’ a Roma i prossimi 25 e 26 ottobre. Il Forum Ema e’ nato nel 2015 su iniziativa a dell’Area Metropolitana di Barcellona, prima organizzatrice e coordinatrice di questo progetto, come piattaforma politica con lo scopo di rafforzare il ruolo delle aree metropolitane europee nel processo decisionale dell’Ue ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per il concerto di Laura Pausini a Roma il 30 ottobre al Palalottomatica : I biglietti del concerto di Laura Pausini a Roma sono ora in prevendita generale. Dopo la pre-sale esclusiva riservata agli iscritti al Fan Club, anche tutti gli altri fan possono finalmente accedere all'acquisto dei biglietti per la nuova calata di Laura Pausini nella Capitale. I costi dei tagliandi d'ingresso variano a seconda del settore, con gli 87 € della Tribuna Numerata Gold ai 35 del Terzo anello a visibilità limitata. I Prezzi ...

Biglietti in prevendita per la nuova data di Laura Pausini a Roma il 30 ottobre : info utili e pre-sale esclusiva : Dopo il successo al Circo Massimo, aperta una nuova data di Laura Pausini a Roma per il 30 ottobre. Il concerto si terrà al Palalottomatica nell'ambito della sessione del tour che ha voluto dedicare ai palasport, con Biglietti in prevendita generale ed esclusiva presto disponibili. Come di consueto, sarà aperta la prevendita speciale per tutti gli iscritti al fan club che potranno accedervi in via esclusiva e tramite il link segreto a ...

VIDEOCITTA' 1 - Dal 19 al 28 ottobre a Roma : Videocittà sarà anche moda e arte contemporanea, nei suoi legami con il mondo del cinema con progetti e spettacoli, diffusi in tutta la città, che porteranno il pubblico in luoghi inediti - anche ...

RomaSposa - Edizione d'Autunno - dal 18 al 21 ottobre il matrimonio è da fiaba : ... con giullare, sbandieratori, spettacoli d'arme, artisti di strada ed esibizioni dell'antica arte della falconeria. RomaSposa Edizione d'Autunno, arricchita dall'area WED ACADEMY" uno spazio ...

Ben Harper torna a Roma : il 21 ottobre in concerto all'Auditorium Parco della Musica : Ben Harper torna in Italia e il prossimo 27 ottobre salirà sul palco della sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica. I biglietti si potranno acquistare - come fa sapere Musica per Roma - ...

Roma - Ben Harper all'Auditorium Parco della Musica il 27 ottobre : Roma, 16 lug., askanews, - Ben Harper torna in Italia, il 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Dopo il suo album di debutto nel 1994, 'Welcome to the Cruel World', Ben Harper ha ...

Roma - Ben Harper all'Auditorium Parco della Musica il 27 ottobre : Roma, 16 lug., askanews, - Ben Harper torna in Italia, il 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica a Roma.Dopo il suo album di debutto nel 1994, "Welcome to the Cruel World", Ben Harper ha ...

Emis Killa a Milano e Roma - 2 concerti ad ottobre : biglietti in prevendita su TicketOne : Emis Killa a Milano e Roma per due concerti ad ottobre. Sono stati annunciati oggi due concerti in programma per Emis Killa a Milano e Roma nel mese di ottobre. Emis Killa sarà in concerto per due date evento in autunno venerdì 12 ottobre al Teatro Principe di Milano e sabato 13 ottobre al Quirinetta di Roma per Viteculture, due eventi unici ed imperdibili per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di martedì 17 ...

Roma. Campidoglio : entro ottobre altre 200 assunzioni : entro ottobre Roma Capitale procederà all’assunzione di altri 200 dipendenti, individuati tra i candidati risultati idonei nell’ambito del cosiddetto “concorsone”

Il teatro è un nuraghe - da luglio a ottobre concerti e spettacoli a Serra Orrios e Romanzesu - Sardiniapost.it : ... nell'altopiano di Gollai a Dorgali e il complesso di Romanzesu di Bitti , entrambi nel Nuorese, ma anche teatri e musei accolgono 'Identità Nuragiche' , 13 spettacoli con nomi come Fabrizio Bosso e ...

Premio alla carriera a Martin Scorsese a ottobre alla Festa di Roma : Roma premia Scorsese. Durante la tredicesima edizione della Festa del Cinema che si svolgerà nella Capitale dal 18 al 28 ottobre 2018, sarà celebrato Martin Scorsese, uno dei più grandi cineasti della ...