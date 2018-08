Roma | a fuoco un altro autobus

Maltempo : forti temporali e vento vicino Roma - alberi caduti e diversi interventi dei Vigili del Fuoco : alberi e rami caduti vicino Roma a causa dei forti temporali che nel pomeriggio hanno colpito soprattutto le zone di Tivoli, Nemi e Ciampino. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi, rami e pali caduti a causa del vento e della forte pioggia. Un grosso pino è crollato su via dei Laghi. Al momento non si registrano feriti. Su via Appia il traffico è fortemente rallentato in uscita a causa di allagamenti. Nell’arco di due ore i ...

Roma : Davano fuoco ad auto e cassonetti - 2 arresti a Ostia : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno identificato i responsabili di vasti incendi che hanno coinvolto autovetture private e numerosi cassonetti per la raccolta differenziata da poco installati in piu’ punti del territorio del X Municipio di Roma, avvenuti in rapida successione in varie notti del mese di ottobre 2017, che molti cittadini della zona tristemente ricordano come ‘Le notti di fuoco’. Si tratta di ...

Incendi : Agrigento - arrestato piRomane mentre appicca il fuoco : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – arrestato un piromane sorpreso mentre appiccava le fiamme a sterpaglie e rifiuti. E’ successo ad Agrigento, dove i Carabinieri hanno bloccato un 35enne che, dopo essere stato visto dai militari, ha tentato la fuga in auto. Al termine di un rocambolesco inseguimento a sirene spiegate, i Carabinieri lo hanno arrestato. Nelle sue tasche trovati accendini, fiammiferi e materiale infiammabile. ...

Incendi : Agrigento - arrestato piRomane mentre appicca il fuoco : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – arrestato un piromane sorpreso mentre appiccava le fiamme a sterpaglie e rifiuti. E’ successo ad Agrigento, dove i Carabinieri hanno bloccato un 35enne che, dopo essere stato visto dai militari, ha tentato la fuga in auto. Al termine di un rocambolesco inseguimento a sirene spiegate, i Carabinieri lo hanno arrestato. Nelle sue tasche trovati accendini, fiammiferi e materiale infiammabile. ...

Incendi : Agrigento - arrestato piRomane mentre appicca il fuoco : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – arrestato un piromane sorpreso mentre appiccava le fiamme a sterpaglie e rifiuti. E’ successo ad Agrigento, dove i Carabinieri hanno bloccato un 35enne che, dopo essere stato visto dai militari, ha tentato la fuga in auto. Al termine di un rocambolesco inseguimento a sirene spiegate, i Carabinieri lo hanno arrestato. Nelle sue tasche trovati accendini, fiammiferi e materiale infiammabile. “Gli ...

Incendi : Agrigento - arrestato piRomane mentre appicca il fuoco : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - arrestato un piromane sorpreso mentre appiccava le fiamme a sterpaglie e rifiuti. E' successo ad Agrigento, dove i Carabinieri hanno bloccato un 35enne che, dopo essere stato visto dai militari, ha tentato la fuga in auto. Al termine di un rocambolesco inseguimento a s

Roma : colpi d'arma da fuoco - arrestato titolare slot per tentato omicidio : Roma " Intorno alle 11 di ieri gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Casilina 1791 per la segnalazione di lite violenta fra piu' persone nel corso della quale erano stati esplosi ...

Roma : colpi d’arma da fuoco - arrestato titolare slot per tentato omicidio : Roma – Intorno alle 11 di ieri gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Casilina 1791 per la segnalazione di lite violenta fra piu’ persone nel corso della quale erano stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto gli equipaggi della polizia riscontravano la presenza di 3 autovetture incidentate. A terra e’ stata rinvenuta una pistola Beretta modello 82FS calibro 9 poi risultata compendio di ...

Maltempo Roma : alberi caduti e allagamenti - circa 50 interventi dei vigili del fuoco : Un violento nubifragio ha colpito Roma questa mattina: si segnalano sottopassi allagati, alberi caduti e traffico in tilt. Chiuso il sottovia all’ingresso della metro San Paolo per un allagamento. Registrati alberi sulla carreggiata in via dei Pescatori e allagamenti in diverse strade, da via Giustiniano Imperatore alla zona Marconi. Disagi sulla Roma-Fiumicino per la caduta di un albero sul viadotto della Magliana all’altezza di via ...

INFERNO DI FUOCO SULLA A1 Roma-NAPOLI : AUTISTA DI TIR MORTO CARBONIZZATO/ Ultime notizie video : l'incidente : INFERNO sull’A1: AUTISTA MORTO CARBONIZZATO. Ultime notizie: incidente fra tre mezzi pesanti verificatosi questa mattina a Capua, tratto dell'autostrada chiusa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Inferno di fuoco sulla A1 Roma-Napoli : autista di tir carbonizzato/ Ultime notizie : quinta vittima in 7 giorni : Inferno sull’A1: autista morto carbonizzato. Ultime notizie: incidente fra tre mezzi pesanti verificatosi questa mattina a Capua, tratto dell'autostrada chiusa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:35:00 GMT)

Inferno di fuoco sulla Roma-Napoli : un morto nello schianto tra tir - chilometri di coda : Inferno di fuoco sulla Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello, dove il conducente di un tir, un napoletano di circa 50 anni, è morto dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro con altri due mezzi ...

Inferno di fuoco sulla Napoli-Roma : autista muore carbonizzato nel Tir : Un 50enne napoletano morto carbonizzato all'interno del suo tir e altri due mezzi pesanti completamente distrutti dalle fiamme. Inferno di fuoco lungo la corsia sud dell'A1 nel tratto compreso tra i ...

Roma : a fuoco officina verniciatura auto a San Basilio - no feriti : Roma – Fiamme in una carrozzeria in cui si effettua la verniciatura di auto in via Tiburtina 1064, in zona San Basilio. Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del fuoco con il supporto del carro schiuma e del nucleo NBCR. Al momento non risultano feriti. Rallentamenti al traffico. L'articolo Roma: a fuoco officina verniciatura auto a San Basilio, no feriti proviene da RomaDailyNews.