Roma | 700 tonnellate di rifiuti stipati in un convoglio fermo

"700 tonnellate di rifiuti fermi da 2 mesi a Roma" : Roma, 9 ago. -, AdnKronos, - Un treno con 700 tonnellate di rifiuti della Capitale, fermo da due mesi al Salario perché Ama e Comune non individuano una destinazione. La denuncia arriva da Legambiente ...

Ondate di calore ed effetti nocivi per la salute - Legambiente : dal 2000 a Roma 7.700 decessi : “Caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane. Il clima sta cambiando e aumentano i pericoli per chi vive nei grandi centri urbani. Lo si nota sempre di più anche in estate, con temperature record e frequenti e prolungate Ondate di calore, e a farne le spese sono come sempre i cittadini e la loro salute. Le Ondate di calore possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ammalati, quando le temperature ...

Roma - 700 tifosi al Tre Fontane. Cori contro Ronaldo : 'Noi abbiamo Dzeko gol' : Festa a metà al Tre Fontane dove la Roma questo pomeriggio ha svolto un allenamento davanti a circa 500 tifosi. Non un sold out, forse per il caldo o per il poco preavviso, fatto sta che le tribune ...

Roma - record di vigili inabili : 700 agenti evitano i turni in strada - ecco tutti gli escamotage : Obbligo di 'poggiapiedi' in ufficio; obbligo di 'pausa' ogni dieci minuti; esonero dal portare la divisa; esonero dai turni di mattina presto o, viceversa, esonero dai turni di notte; esonero dal ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...