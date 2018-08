Rogers Cup 2018 | Tsitsipas non si ferma più | batte Zverev e va in semifinale

DIRETTA/ Atp Toronto & Wta Montreal 2018 streaming video e tv : vince il greco al 3° (Rogers Cup - 10 agosto) : DIRETTA Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:45:00 GMT)

Diretta/ Atp Toronto & Wta Montreal 2018 streaming video e tv : Tsitsipas vs Zverev (Rogers Cup - 10 agosto) : Diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:55:00 GMT)

DIRETTA/ Atp Toronto & Wta Montreal 2018 streaming video e tv : Dimitrov battuto (Rogers Cup - 10 agosto) : DIRETTA Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Diretta/ Atp Toronto & Wta Montreal 2018 streaming video e tv : via alle prime partite! (Rogers Cup - 10 agosto) : Diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:22:00 GMT)

Atp Toronto & Wta Montreal 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e programma (Rogers Cup - 10 agosto) : diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info Streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:40:00 GMT)

Rogers Cup 2018 : Nadal soffre ma accede ai quarti. Wawrinka battuto 7-5 - 7-6 : Rafael Nadal vola ai quarti di finale nella Rogers Cup , sesto dei nove ATP Masters 1000 in corso sul cemento di Toronto. Nella notte italiana lo spagnolo numero uno del mondo, trionfatore già in tre ...

Rogers Cup 2018 : sorpresa Tsitsipas - batte Djokovic e vola ai quarti : John Isner USA [8] Guida tv: il Masters di Toronto su Sky Sport SKY SPORT UNO Giovedì 9 agosto - dalle 17 alle 4.30 - quarta giornata Venerdì 10 agosto - dalle 18.30 alle 22.30 primo e ...

Atp Toronto & Wta Montreal 2018/ Streaming video e diretta tv : programma e orari (Rogers Cup) : diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info Streaming video e tv, programma e rsultati delle partite di tennis per la Rogers cup 2018, oggi 9 agosto.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:46:00 GMT)

Rogers Cup 2018 : Fognini esce di scena al 2° turno - Shapovalov si impone 6-3 - 7-5 : Finisce al secondo turno l'avventura di Fabio Fognini nella Rogers Cup , torneo ATP Masters 1000 in corso sul cemento di Toronto. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 14 del ranking mondiale e 14esima ...

Rogers Cup 2018 : troppo Tiafoe per Cecchinato - azzurro fuori al 1° turno : Falsa partenza per Marco Cecchinato nella Rogers Cup , torneo ATP Masters 1000 in corso sui campi in cemento di Toronto , ad anni alterni con Montreal, , in Canada. Il 25enne di Palermo, numero 21 Atp ...

Rogers Cup 2018 : Raonic fa subito fuori Goffin. Eliminato anche Sock : subito un paio di sorprese nella prima giornata della Rogers Cup , sesto Masters 1000 della stagione in corso sul cemento di Toronto. Escono di scena, infatti, al primo turno, due teste di serie: ...

Rogers Cup 2018 : Travaglia eliminato nelle qualificazioni - Fognini e Cecchinato unici italiani al via : ... torneo ATP Masters 1000 al via da lunedì sui campi in cemento di Toronto , ad anni alterni con Montreal, , in Canada e in diretta esclusiva su Sky Sport. Il 26enne di Ascoli Piceno, numero 140 del ...

Tutto quello che c'è da sapere sulla Rogers Cup 2018 : la guida completa : vede presenti 19 dei primi 20 tennisti della classifica , unico assente lo svizzero Roger Federer, numero 2 del mondo. Nei panni di principale favorito, dunque, c'è lo spagnolo Rafa Nadal, leader ...

Rogers Cup 2018 : il sorteggio del tabellone : La Rogers Cup vede presenti 19 dei primi 20 tennisti della classifica , unico assente lo svizzero Roger Federer, numero 2 del mondo. Nei panni di principale favorito c'è lo spagnolo Rafa Nadal , ...