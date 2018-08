Roger Federer | ' Avrei dovuto ascoltare di più i miei genitori da bambino'

"Nadal ha un fisico e una personalità migliori di Roger Federer" - Tiriac : ' Come ha detto Rafael Nadal, una donna che lavora nel mondo della moda genera molto più denaro di un uomo, ma questo non vale per il tennis in questo momento. L'impatto economico che il tour delle ...

Roger Federer e Sloane Stephens hanno ora qualcosa in comune : Siamo entusiasti di vederla lottare per essere la più forte e contribuire a far crescere lo sport. Nonostante la giovane età ha già dimostrato di essere una star, quindi è la persona ideale per il ...

Rogers Cup 2018 : senza Federer - chi sono i favoriti per la vittoria? : Serviranno testa e sangue freddo al talentuosissimo numero 3 del mondo per ripetersi, due cose che finora si sono viste solo a sprazzi. Juan Martin Del Potro L'argentino è uno specialista del ...

'Il dominio di Roger Federer finirà presto' - John McEnroe : Ho sempre desiderato che il tennis fosse uno sport accessibile a tutti. ' Ripensando alle differenze tra la sua carriera e ora, McEnroe ha aggiunto: ' Oggi mi diverto molto più di quello che facevo ...

Rod Laver incorona Federer - poi svela : “Roger GOAT - ma dategli la mia racchetta di legno e vedrete che…” : Rod Lavar incorona Roger Federer come miglior tennista della storia: ma come sarebbe finito uno scontro ‘alla pari’ fra i due? Intervistato dal Corriere della Sera, la leggenda del tennis di Rod Laver, ha speso delle belle parole per Roger Federer. Il tennista vincitore di 11 Major, 5 Coppe Davis e soprattutto due Grand Slam (i 4 Slam vinti consecutivamente, nelle annate ’62 e ’69), ha eletto Roger Federer come ...

Scopri come incontrare Roger Federer a Zurigo : La vittoria comporta, oltre al prestigioso incontro con lo svizzero numero due del mondo, un volo A/R per Zurigo in classe economica con partenza dagli aeroporti di Milano e Roma, un'intera giornata ...

Anche Federer deve far quadrare i conti! Roger ironizza : “per pagare le spese del mio team - ad ogni torneo devo…” : Federer ironizza sulle ingenti spese da pagare per permettere al suo team e alla sua famiglia di viaggiare con lui: lo svizzero è ‘costretto’ ad arrivare almeno ai quarti di finale per far quadrare i conti Nonostante le centinaia di milioni accumulate in carriera fra vittorie e sponsor, Anche Roger Federer deve ‘far quadrare i conti’. Il campione svizzero scherza sulla questione ‘spese’, legate al costo ...

Svelato l’ingaggio di Roger Federer alla Hopman Cup : lo svizzero pagato più che in finale a Wimbledon! : Ingaggio super per Roger Federer alla Hopman Cup: il campione svizzero dovrebbe percepire ben 1.4 milioni di dollari per parteciare al torneo d’esibizione La Hopman Cup è uno dei tornei d’esibizione più amati dei fan. La sua organizzazione che permette alle coppie di diverse nazionali di sfidarsi fra di esse, consente di vedere particolari abbinamenti che nel tennis di tutti i giorni sarebbe difficile incontrare. Nel calendario ...

Co-fondata da Roger Federer - la Laver Cup annuncia altri top 10 : Proprio Schwartzman, che recentemente ha raggiunto la posizione numero 11 del mondo dopo il Roland Garros , ha dichiarato: ' Sono così onorato di far parte di questo incredibile team e di avere la ...

Il segreto di Roger Federer : “da adolescente ero ‘scarso’! Poi nel 1998…” : Roger Federer ha raccontato un curioso aneddoto sulla sua gioventù: nel circuito juniores lo svizzero non era cinsiderato un futuro top player, almeno fino al 1998 Se facessi un gioco nel quale dovessimo descrivere Roger Federer, si potrebbe parlare del suo talento, della sua classe, dei suoi record, delle sue vittorie e dei tanti tornei vinti in carriera. Insomma, si parlerebbe di un vincente, forse del più grande di tutti, come i 20 Slam ...

Lo strano paragone di Wilander : “Kyrgios come Federer! Anche Roger ad inizio carriera faceva spesso una cosa…” : Nick Kyrgios e Roger Federer hanno qualche punto in comune: l’ex tennista Mats Wilander non ha alcun dubbio al riguardo L’ex tennista Mats Wilander ha messo a confronto due grandi personalità del tennis che, all’apparenza, non potrebbero sembrare più diverse: Nick Kyrgios e Roger Federer. Il giovane tennista australiano ha un grande talento, ma fa parlare di sè più per questioni extra-sportive che per la sua bacheca, ...

Roger Federer - ‘cosa sarebbe successo se…’ il clamoroso retroscena su Wimbledon 2003 : “stavo per ritirarmi - ma poi…” : Roger Federer ha svelato un particolare retroscena su Wimbledon 2003, il primo Slam vinto nella sua carriera: il campione svizzero stava per ritirarsi a causa di un problema alla schiena Tramite un video riepilogativo dei suoi 8 successi a Wimbledon, pubblicato sulla sua pagina Facebook, Roger Federer ha svelato alcuni particolari aneddoti su Championship da lui giocati. Particolarmente significativo quello legato all’edizione 2003 ...

Niente Toronto per Roger Federer - il campione svizzero dà forfait : “questione di longevità…” : Roger Federer non giocherà la Rogers Cup di Toronto: il campione svizzero costretto a dare forfait per limitare i troppi impegni presenti in calendario Dopo lo scottante ko di Wimbledon, Roger Federer è costretto a rivedere i suoi piani per il finale di stagione. Il tennista svizzero ha deciso di dare forfait per la Rogers Cup in programma dal 6 al 12 agosto a Toronto, Canada. La motivazione ufficiale, contenuta nel comunicato attraverso ...

Masters 1000 Shanghai – Federer protagonista di un esilarante spot con la mascotte : Roger canta in cinese [VIDEO] : Roger Federer protagonista di un esilarante spot per il Masters 1000 di Shanghai: il tennista svizzero canta in cinese per celebrare i 10 anni dalla nascita del torneo Una delle principali doti che rendono Roger Federer uno dei tennisti più amati tra i fan è sicuramente la simpatia. Il campione svizzero è stato spesso protagonista di divertenti siparietti, pubblicità e videoclip legati al mondo del tennis (e non). L’ultimo riguarda la ...