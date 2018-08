Rod Stewart | 50 anni sul palco

ansa

(Di venerdì 10 agosto 2018) ANSA-AP, - ROMA, 10 AGO - Sir Roderick David, detto Rod, è tornato. Doppiati i 50di carriera, sulle spalle 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, non ha intenzione di appendere il microfono al chiodo. E per il 28/9 annuncia sui social media l'uscita di un nuovo lavoro, il 30/o album in studio, che si chiamerà Blood Red Roses. "Ho sempre ...