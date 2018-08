Europei atletica 2018 Berlino - i Risultati del 10 agosto : Mattinata ricca a Berlino: Mattuzzi, Stecchi e le staffette in finale Europei atletica 2018 Berlino, programma tv di oggi 10 agosto Europei atletica 2018 Berlino, gli italiani in gara il 10 agosto

Live Risultati Europei atletica : le gare di venerdì 10 agosto. Bene Hooper e Siragusa nei 200. : Foto Getty Images© scelta da SuperNews Europei atletica Leggera 2018. Cronaca in diretta dei Risultati delle gare di venerdì 10 agosto con tutte le medaglie assegnate. 12.13: seconda batteria dei 1500 metri femminili vinta da Sofia Ennaoui , Polonia, in 4.08.60. 12.04: ...

Risultati Europei atletica : le gare di giovedi 9 agosto. Bronzo per Chiappinelli nelle siepi : 20.18: la finale dei 400 hs maschili è vinta dal norvegese, campione del mondo, Karsten Warholm con 47.64. Argento per il turco Yasmani Copello con 47.81 e Bronzo per l'irlandese Thomas Barr con 48.

Europei nuoto - tripletta Quadarella : oro anche nei 400 sl. Codia show - Panziera regina nei 200 dorso. Risultati di oggi : Simona Quadarella oro anche nei 400 sl Infinita Simona Quadarella che fa tripletta agli Europei di nuoto di Glasgow. Nell'ultima giornata di gare l'azzurra vince anche i 400 sl, dopo aver conquistato ...

Europei nuoto 2018 - Gabbrielleschi argento nella 10 Km fondo. I Risultati di oggi : L'azzurra Giulia Gabrielleschi , 22enne pistoiese, ha vinto la medaglia d'argento nella 10 km di fondo agli Europei di nuoto di Glasgow. Oro e bronzo a due olandesi: prima Sharon Van Rouwendaal, terza ...

Europei Nuoto 2018 - Risultati di oggi. Bruni bronzo nei 5 km : Attesa per le finali di Paltrinieri e Pellegrini Europei Nuoto 2018, gli italiani in gara oggi 8 agosto

Ciclismo su pista - Europei 2018 : i Risultati dell’ultima giornata. Italia quinta nella madison femminile : Cala il sipario sugli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Nell’ultima giornata di gare al Sir Chris Hoy Velodrome, l’Italia non conquista ulteriori medaglie e chiude così con un bottino di due ori, due argenti e un bronzo. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. nella madison la coppia azzurra formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri chiude al quinto posto. Le nostre portacolori hanno fatto punti in ...

Europei di nuoto 2018 - i Risultati di oggi 6 agosto. Cerruti bronzo nel sincro : Quadarella in finale dei 1500 sl Europei di nuoto 2018, tv e programma di oggi 6 agosto Europei di nuoto 2018, gli italiani in gara oggi 6 agosto

Europei di nuoto 2018 - i Risultati di sabato 5 agosto. Miressi d'oro - Paltrinieri stoico : Greg di bronzo dopo giorni di problemi fisici. Urlo azzurro nei 100 stile, Castiglioni bronzo nei 100 rana Europei di nuoto 2018, gli italiani in gara domani 6 agosto Europei nuoto 2018, Quadarella ...

Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - tutti i podi e i Risultati. Vincono 4 Nazioni diverse! : Si sono conclusi gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro di Glasgow si sono disputate le Finali di Specialità che hanno concluso la rassegna continentale, non sono mancati spettacolo, sorprese e conferme in una giornata finale ricca di emozioni. Dopo la mattinata riservata alle juniores, oggi pomeriggio spazio alle seniores e ben quattro Nazioni diverse hanno vinto la medaglia d’oro. L’ungherese Boglarka Devai ...

Europei nuoto 2018 - Risultati di sabato 4 agosto. Quadarella strepitosa : oro negli 800 : Paltrinieri in finale nei 1.500 stile. Avanti anche Acerenza. Avanzano alle semifinali Miressi e Dotto nei 100 stile libero Europei di nuoto 2018, gli italiani in gara oggi 4 agosto Europei di nuoto ...

Europei nuoto 2018 - i Risultati di sabato 4 agosto. Paltrinieri in finale nei 1500 : Avanti anche Acerenza. Avanzano alle semifinali Miressi e Dotto nei 100 stile libero Europei di nuoto 2018, gli italiani in gara oggi 4 agosto Europei di nuoto 2018, tv e programma di oggi 4 agosto

Europei nuoto 2018 - i Risultati di venerdì 3 agosto. Medaglie per l'Italia : Medaglia d'argento per Ilaria Cusinato nei 400 misti e per gli uomini della 4x100 stile. Gioie anche dal nuoto sincronizzato: argento per Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo misto tecnico, ...

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : i Risultati degli ottavi di finale. Axelsen e Marin ultimi baluardi europei : A Nanchino, in Cina, si è appena conclusa la quarta giornata dei Mondiali di Badminton: in un tripudio orientale restano a rappresentare il Vecchio Continente il danese Viktor Axelsen, e l’iberica Carolina Marin. Giocati tutti gli ottavi di finale, domani si prosegue con i quarti dei cinque tabelloni: saranno 20 quindi le sfide in programma. Di seguito tutti i risultati della quarta giornata di sfide: SINGOLARE ...