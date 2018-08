Rissa tra tifosi | sottoposti a Daspo nove ultra' del Palermo

Roma - Rissa tra saltafila ai Musei Vaticani : 4 feriti : Una lite tra saltafila è degenerata in una rissa che ha coinvolto 4 persone, tutte fermate. È successo stamattina in viale Bastioni di Michelangelo, a due passi dal Vaticano, tra due famiglie ...

Roma - una lite tra “saltafila” sfocia in una Rissa ai Musei vaticani : 4 denunciati : Una lite tra “saltafila” si è trasformata in una rissa tra due famiglie dipendenti di un’agenzia turistica in zona Vaticano a Roma. È successo la mattina del 10 agosto, in viale Bastioni di Michelangelo, a due passi dai Musei vaticani dove un litigio ha portato alla denuncia “per rissa aggravata da lesioni personali” delle quattro persone coinvolte, due uomini e due donne, impiegati nella stessa agenzia di turismo ...

Rissa tra famiglie di turisti per il miglior posto da selfie di fronte alla Fontana di Trevi : Cercavano lo scatto perfetto di fronte alla Fontana di Trevi e pur di ottenerlo non hanno esitato a scontrarsi fisicamente: la discussione tra una ragazza olandese di 19 anni, E.F.,ed una italo-americana di 44 anni, P.E., si è trasformata in pochi minuti in una Rissa tra due famiglie di turisti in visita nella Capitale. Solo grazie all'intervento degli agenti del I Gruppo "ex Trevi" è stato possibile sedare la lite violenta.Il ...

Svizzera : Rissa tra tifosi di calcio in un hotel di Basilea : Almeno una persona è rimasta ferita in una rissa scoppiata questo pomeriggio nella lobby di un hotel a Basilea. Un gruppo composto da una ventina di persone dal volto coperto e vestite di nero è venuto alle mani con tifosi greci di calcio. Lo riferisce l’agenzia elvetica Ats, precisando che secondo quanto comunicato oggi dal Dipartimento della sicurezza del Canton Basilea Città, oltre al ferito si registrano diversi danni ...

Botte da orbi in aeroporto e duty free a soqquadro : Rissa tra i rapper francesi Booba e Kaaris e i rispettivi staff. 11 arresti : Si sono trovati per caso all’aeroporto di Orly, vicino a Parigi. Hanno iniziato a litigare per questioni mai risolte del passato e in breve, dalle parole, è scoppiata la rissa. I due rapper francesi Booba e Kaaris sono stati i protagonisti di una violenta lite insieme ai rispettivi staff. Decine di persone, in attesa del volo per le vacanze, hanno assistito alla scena incredula finché, dopo diversi minuti, sono intervenute le forze ...

Rissa in strada con coletelli nel Napoletano - arrestati 4 nigeriani : I Carabinieri della tenenza di Sant'Antimo e della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per Rissa aggravata 4 soggetti di origine nigeriana che, per motivi in corso di accertamento, hanno ...