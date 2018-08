arezzonotizie

: San Benedetto: Colpi di Stato – Dal Tav a Fanesi, tra mala polizia e repressione, incontro di Rifondazione Comunist… - tmnotiziesbt : San Benedetto: Colpi di Stato – Dal Tav a Fanesi, tra mala polizia e repressione, incontro di Rifondazione Comunist… - tmnotizie : San Benedetto: Colpi di Stato – Dal Tav a Fanesi, tra mala polizia e repressione, incontro di Rifondazione Comunist… - FaustoTenti : Rifondazione Comunista: 'i carrozzoni, come Sei Toscana, continuano a massimizzare profitti sulla pelle dei lavorat… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Viviamo in un mondo in cui le imprese sono libere di muoversi in un raggio di azione globale per ricercare le migliori condizioni economiche, così dai propri profitti: non a caso gli ...