Ricerca | nasce ' maglietta smart' in grado di fare check up salute

Sla - nasce il progetto ‘Dell’amore e del coraggio’ voluto da Paolo Di Modica. Sostieni la Ricerca sulle cellule staminali : Il progetto ‘Dell’amore e del coraggio’ nasce da un’idea di Paolo Di Modica, il musicista professionista affetto da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), con l’obiettivo di supportare la ricerca sulle cellule staminali. Un lavoro prezioso in cui Paolo ha voluto raccontare storie d’amore e di coraggio, ricorrendo alla forma artistica del “melologo”, una forma parateatrale ibrida che nasce dalla fusione di testo ...

Barbera d’Asti 2.0 - un anno di Ricerca scientifica inedita : nasce la prima mappa sensoriale della denominazione : Si chiama Barbera d’Asti 2.0 ed è un inedito studio scientifico, iniziato un anno fa, per approfondire le conoscenze sul mondo Barbera d’Asti, tra i vini più rappresentativi del Piemonte. Si tratta di una nuova e ambiziosa attività di ricerca, avviata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, insieme all’Università di Torino – Disafa e sostenuta dalla Regione Piemonte. E’ stata presentata ieri al castello di Costigliole d’Asti, ...

Ricerca e innovazione - nasce il network R2I per l’Italia : Usufruire delle tecnologie sviluppate dall’INFN e dal CERN ora è un’opportunità concreta per molte imprese, spin-off e piccole imprese hi-tech italiane che hanno deciso di puntare e investire sull’innovazione. Sono stati, infatti, firmati gli accordi tra l’INFN e i primi BIC, Business Innovation Centre, vale a dire gli incubatori e acceleratori d’impresa che hanno presentato domanda di partecipazione e sono stati selezionati per far parte ...

Fvg-Mit : nasce l'incubatore di Ricerca : Il progetto Fvg-Mit , approvato oggi dalla Giunta regionale su proposta del governatore Massimiliano Fedriga , "vuole essere un incubatore nel settore della ricerca per valorizzare le migliori realtà ...

Scuola e università - il programma di Bussetti : "Nascerà agenzia nazionale per la Ricerca" : Il ministro ha presentato in Senato le linee guida. Ci sarà una organizzazione unica per i 22 enti di ricerca. E ha poi ribadito che la "Buona Scuola non sarà stravolta"

Nasce in Calabria l'hub nazionale della Ricerca marina : ROMA - Nasce l'hub nazionale della ricerca marina: si trova sullo Ionio, in Calabria, in uno dei siti ad alta densità di biodiversità marina più importanti del Mediterraneo. E' stato realizzato dalla ...

Ricerca : nasce a Firenze il laboratorio sulle sindromi mielodisplastiche : Indagare i meccanismi molecolari alla base delle sindromi mielodisplastiche per individuare il corretto approccio terapeutico e definire la prognosi delle forme in cui tali sindromi possono evolvere. E’ l’obiettivo del laboratorio di Ricerca sulle sindromi mielodisplastiche dell’Università di Firenze, realizzato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) Careggi. A inaugurare il laboratorio sono stati oggi il ...

Alimenti : dalla Ricerca italiana nasce “Well-Bred” - il pane viola che fa bene alla salute : Un pane viola a lievitazione naturale, con tre “super ingredienti” che lo rendono un prodotto in grado di coniugare gli elementi dell’innovazione e quelli della tradizione: è nato “Well-Bred”, il pane dal caratteristico colore dato dalle patate viola, ricco di antiossidanti, a prolungata conservabilità e adatto a consumatori con esigenze particolari (intolleranti al glutine, vegani, ipertesi, ecc.). Il prodotto è il frutto degli studi del gruppo ...

Ricerca : nasce Joint Research Center Mems Lab su micro e nanotecnologia : Milano, 11 giu. (AdnKronos) – Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e il presidente del Gruppo Analogici, Mems e Sensori di STmicroelectronics, Benedetto Vigna, hanno concluso oggi un accordo per sviluppare ulteriormente la collaborazione tra università e impresa. nasce il nuovo Joint Research Center Mems Lab, laboratorio all’avanguardia che rafforza la presenza del Politecnico di Milano nel Campus di Città Studi. ...

