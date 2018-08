Renzi sulle accuse al parente ex dirigente Unicef | Tra poco diranno che sono il

huffingtonpost

(Di venerdì 10 agosto 2018) Usa l'ironia Matteoper commentare l'ultima vicenda che riguarda la sua famiglia: Alessandro Conticini, il fratello maggiore di uno dei cognati, per anni direttore dell'ad Addis Abeba, avrebbe utilizzato il denaro destinato all'ente per fare investimenti immobiliari e, in misura minore, per acquistare titoli in società della famiglia dell'ex presidente del Consiglio. "Prendiamola sul ridere, dai, che forse è meglio così - ha dichiarato- dopo i sacchetti di plastica, le Lamborghini di Ibiza, i servizi segreti in Consip, i finti fratelli portaborse, le cugine imprenditrici, la pagliacciata dell'aereo diarriva adesso, tenetevi forte, la vicenda dei bambini africani. Un'indagine aperta da ben due anni su un fratello del marito di una mia sorella per presunte irregolarità (presunte), nel suo lavoro didella cooperazione. Prove? ...