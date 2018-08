Renzi | il cognato accusato di aver sottratto denaro destinato ai bimbi africani

Fondi per i bambini africani finiti in conti personali : indagato il cognato di Renzi : La nuova inchiesta della Procura di Firenze non tocca direttamente la famiglia di Matteo Renzi, ma ci va molto vicina. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, infatti, i pm fiorentini Luca Turco e Giuseppina Mione avrebbero iscritto nel registro degli indagati a vario titolo i tre fratelli conticini Alessandro, Luca e Andrea. L’ultimo di questi, Andrea, è il marito di Matilde Renzi, sorella di Matteo e, per questo, divenuto suo ...

Fondi per i bambini africani finiti in conti personali : indagato il cognato di Renzi : Fondi per i bambini africani finiti in conti personali: indagato il cognato di Renzi Secondo la Procura di Firenze, 6,6… L'articolo Fondi per i bambini africani finiti in conti personali: indagato il cognato di Renzi proviene da Essere-Informati.it.

Firenze - “i milioni per l’Africa sui conti del cognato di Renzi e dei fratelli”. Ma per la riforma Orlando indagine rischia lo stop : Ricevevano generose donazioni da Unicef, Fondazione Pulitzer e altre onlus americane ed australiane per finanziare attività benefiche nei confronti dei bambini africani. Ma invece di spedire quei soldi in Eritrea, Burundi o Sierra Leone attraverso la Play Therapy Africa, li giravano sui loro conti bancari. Lo avrebbero fatto con circa 6,6 dei 10 milioni di dollari ricevuti. Per questo il cognato di Renzi, Andrea conticini, sposato con sua ...

Il cognato di Renzi indagato per riciclaggio : Tre fratelli, Alessandro, Luca, e Andrea Conticini, di Castenaso, Bologna,, risultano indagati a vario titolo per riciclaggio e appropriazione indebita nell'ambito di un'inchiesta della procura di ...