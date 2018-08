Renzi e Fini | che sfortuna con i cognati! Andrea Conticini e Gianfranco Tulliani | ecco

Fondi per i bambini africani finiti in conti personali : indagato il cognato di Renzi : La nuova inchiesta della Procura di Firenze non tocca direttamente la famiglia di Matteo Renzi, ma ci va molto vicina. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, infatti, i pm fiorentini Luca Turco e Giuseppina Mione avrebbero iscritto nel registro degli indagati a vario titolo i tre fratelli conticini Alessandro, Luca e Andrea. L’ultimo di questi, Andrea, è il marito di Matilde Renzi, sorella di Matteo e, per questo, divenuto suo ...

Airbus di Stato - rescisso il contratto. Trenta : «Finita l'arroganza di Renzi» : rescisso il contratto di leasing dell' Airbus di Stato voluto da Renzi . Ad annunciarlo il ministro della Difesa Elisabetta Trenta in un video su facebook: 'Oggi mettiamo definitivamente un punto all'...

Calciomercato Udinese - arriva Renzi? Ecco la decisione definitiva : Calciomercato Udinese – Francesco Renzi ce l’ha fatta, il figlio dell’ex Premier Matteo è stato convocato dall’Udinese per il ritiro pre-campionato della Primavera. Superati i provini svolti qualche giorno fa, adesso proverà a ritagliarsi il giusto spazio. I giovani bianconeri sono partiti questa mattina per Ampezzo dove resteranno fino al 13 agosto. Previste anche due partite amichevoli per sabato 4 agosto con il ...

Pd - Minniti spariglia il congresso "Renzi non è finito - grandi doti" : “Tutto si tiene” scrive Beppe Sala, Sindaco di Milano sotto un post Instagram che annuncia l’inaugurazione della sede Apple con i cui oneri di urbanizzazione verrà finanziato il piano periferie. Tre milioni di euro che vanno ad aggiungersi all'1,4 mln di euro per le piccole imprese nei quartieri difficili e ad oltre... Segui su affaritaliani.it

Gianni Cuperlo al Fatto : "Il Pd cambi tutto - tranne il nome - stagione Renzi è finita. Che errore lasciare M5S alla Lega" : C'è quello che il Pd deve fare, in primis "cambiare impianto, classe dirigente e concezione del potere". C'è quello che il Pd non deve fare, "non dobbiamo chiamarci in un altro modo, abbiamo passato 20 anni a sciogliere e rifondare partiti". C'è quello che il Pd ha Fatto male, "lasciare M5S alla Lega è stato un errore incomprensibile". Gianni Cuperlo, neo componente della segreteria di Maurizio Martina, rilascia una ...

Roma - il Renziano Nobili : “Con Marino sbagliammo”. Gli ex consiglieri dem : “Si scusi con la città”. Orfini : “Fu scelta mia” : “Col senno di poi credo che con Marino sbagliammo”. A pronunciare queste parole – che una parte dei Romani attende dal 2015, quando 26 consiglieri fecero cadere la giunta di Ignazio Marino su indicazione del partito nazionale – è il deputato dem Luciano Nobili in un’intervista al Foglio. Non uno qualunque, dato che fu ritratto insieme all’allora premier Matteo Renzi, a Matteo Orfini e a Luca Lotti durante una ...

Massimo Cacciari a valanga - bastonate su Matteo Renzi : 'A calci in c*** - fanno le comiche'. Pd - finirà in disgrazia : 'Questi fanno le comiche, sono da prendere a sculacciate, anzi a calci in culo visto che non sono più bambini'. A parlare è Massimo Cacciari , intervistato dal Fatto quotidiano , e 'questi' sono ...

Ma Salvini finirà come Renzi? Se lo chiede il Guardian : Matteo Salvini come Matteo Renzi, ovvero una rapidissima ascesa all'inizio, poi la costante perdita del consenso. Trionfo e crollo. È il possibile scenario suggerito dal quotidiano britannico The ...

Salvini : 'aiuteremo i migranti in Africa. Renzi : 'sei un bullo. Dove sono finiti flat tax e Fornero' : Il ministro dell'Interno: impegno del governo in Africa, e dopo aver diminuito gli sbarchi aumento delle espulsioni. L'ex segretario Pd attacca: 'M5s corrente padana, sostanzialmente a rimorchio' -

Matteo Salvini - la risposta definitiva agli insulti di Matteo Renzi : 'Io bullo? Non gli rispondo : l'hanno già fatto gli italiani' : L'ultima accusa contro Matteo Salvini l'ha lanciata il redivivo Matteo Renzi, intevistato da In mezz'ora di Lucia Annunziata. Il senatore Pd ha dato del 'bullo sulla pelle di 629 disperati' al ...

Agenzia delle entrate - il governo verso la riconferma del Renziano Ruffini : Il direttore dell' Agenzia delle entrate potrebbe rimanere al suo posto. Il renzianissimo Ernesto Maria Ruffini infatti sarà con ogni probabilità confermato dal governo giallo-verde in vista della '...