Renzi | 80 euro una mancia? Ora Di Maio e Salvini ci copiano

Irpef a tre aliquote - gli 80 euro di Renzi si trasformeranno in sconti fiscali : Irpef a tre aliquote che ingloba il bonus da 80 euro, finanziata da una rimodulazione delle detrazioni fiscali. E poi un’accoppiata simile fra taglio a bonus settoriali per le imprese e ampliamento delle soglie per il forfait di Pmi e autonomi. Infine niente aumento dell’Iva, ma solo qualche modifica di alcune voci senza abbassare in modo significativo la cifra da trovare per bloccare gli incrementi...

Storia degli 80 euro : l’asso calato da Renzi alle Europee 2014 che Di Maio e Salvini difendono : Distanza su questo punto tra il ministro dell’Economia, e i due vicepremier del governo Conte...

Renzi - 80euro una mancia? Ora ci copiano : ANSA, - ROMA, 10 AGO - "Prima ti criticano, poi ti insultano, poi ti odiano. Quindi quando tocca a loro ti copiano. Vedere Salvini e Di Maio difendere gli 80 euro non ha prezzo. Date un occhio a ...

Bonus 80 euro : "Non lo aboliremo"/ Il paradosso di Salvini e Di Maio : difendere Renzi citando Berlusconi : 80 euro, Conte: "Non li aboliamo". Dello stesso avviso Di Maio e Salvini, il provvedimento di Renzi non verrà tagliato per finanziare la flat tax, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:52:00 GMT)

Il governo salva gli 80 euro di Renzi e assicura : 'L'Iva non aumenterà' : In Italia Il bonus di 80 euro e l'Iva rimarranno invariati. Lo ha detto oggi il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo che il viceministro leghista dell'Economia, Massimo Garavaglia, aveva spiegato che "è meglio avere una riduzione strutturale delle tasse piuttosto che un bonus che resta sempre appeso". L'Italia conta di poter ottenere il via libera ...

Salvini : “Bonus 80 euro rimane e Iva non aumenterà”. Renzi : “Salvini difende le mie leggi” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che il bonus degli 80 euro non verrà eliminato e che non ci sarà nessun aumento dell'Iva. Replica l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che quel bonus l'ha introdotto: "Udite, udite. Oggi Salvini difende gli 80 euro. Ho sempre detto che il tempo sarebbe stato galantuomo".Continua a leggere

Legge di bilancio - Di Maio : “Non tocchiamo gli 80 euro di Renzi. Scrissi ‘flat tax incostituzionale’? Com’è scritta va bene” : “Non so chi se la sia inventata questa cosa, insieme all’aumento dell’Iva, ma il governo è compatto nella volontà di non aumentare l’Iva e di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini anche per quanto riguarda la misura” del bonus degli 80 euro. Così il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito alle indiscrezioni sull’azzeramento della norma voluta dal governo Renzi per ...

Legge di Bilancio - Salvini e Palazzo Chigi smentiscono il Tesoro : “Abolizione degli 80 euro di Renzi? Falso” : “Il governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l’Iva”. Il giorno dopo il vertice di maggioranza in vista della Legge di Bilancio, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini smentisce le indiscrezioni di stampa ma anche, per quanto riguarda il “bonus Renzi“, le affermazioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria. Che, intervistato dal Sole 24 Ore, aveva parlato di una revisione ...

Addio al bonus da 80 euro di Renzi - news 9/8 : stipendi ridotti? Salvini smentisce : Il vertice di maggioranza di ieri 8 agosto porta l’Addio al bonus da 80 euro di Renzi? La novità, riportata da varie testate, andrebbe inevitabilmente ad incidere sullo stipendio di molti dipendenti, anche se il provvedimento non aveva mancato di suscitare polemiche per i rimborsi a cui alcuni sono stati costretti. Il bonus 80 euro […] L'articolo Addio al bonus da 80 euro di Renzi, news 9/8: stipendi ridotti? Salvini smentisce ...

Il Governo pensa di cancellare gli 80 euro di Renzi per finanziare la flat tax : Secondo alcune indiscrezioni, il Governo starebbe pensando di eliminare il bonus degli 80 euro introdotto dall'esecutivo Renzi per dirottare i circa 10 miliardi di euro recuperati sulla flat tax. Il ministro dell'Economia Tria, intanto, è alle prese con la necessità di disinnescare le clausole di salvaguardia e impedire l'aumento dell'Iva.Continua a leggere

Via il bonus Renzi da 80 euroI fondi serviranno per la flat tax : Addio al bonus Renzi degli 80 euro. Lo hanno deciso ieri sera nel vertice a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte e i ministri economici Lega e 5 Stelle. Come ha spiegato il ministro Giovanni Tria, ora sarà azzerato e i fondi saranno usati per finanziare il primo modulo della flat tax per le persone fisiche Segui su affaritaliani.it

Decreto Dignità - Renzi : “Noi siamo partiti con 80 euro in più - loro con 80mila posti di lavoro in meno” : Dopo l'approvazione del Decreto Dignità al Senato, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi va all'attacco della maggioranza: "Noi siamo partiti con gli 80 euro in più, loro con 80mila posti di lavori in meno". E sul ministro del lavoro aggiunge: "Grazie alle ‘geniali’ intuizioni del ministro Di Maio perderemo 80.000 posti di lavori".Continua a leggere