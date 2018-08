Reddito di cittadinanza già nel 2019 | c' è corsia preferenziale | il M5S tira

Fraccaro : corsia preferenziale per Reddito di cittadinanza : E con il referendum propositivo, una delle ragioni d'essere dei 5Stelle, incoraggeremo la politica rappresentativa ad aprirsi ai cittadini".C'è poi la questione dei rapporti con la Lega su alcune ...

Così Salvini e Di Maio cercano la quadra tra flat tax - Reddito di cittadinanza e 80 euro : Il ministro dell'Economia Tria in queste settimane ha più volte ribadito che occorrerà trovare le coperture. La legge di bilancio ruota anche sui tagli di spesa che per i ministeri potrebbe superare ...

Di Maio e Salvini battono cassa a Tria per avviare flat tax e Reddito di cittadinanza : I due azionisti di maggioranza del governo non sentono ragioni. Ma il ministro dell'Economia replica che sono "richieste elettorali"

Così Salvini e Di Maio cercano la quadra tra flat tax - Reddito di cittadinanza e 80 euro : Il bonus Renzi non si tocca. Almeno nei suoi effetti sulle tasche degli italiani. I due azionisti del governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si muovono in tandem nel respingere le indiscrezioni che parlano di una prossima abolizione del bonus mensile di 80 euro per i redditi al di sotto dei 26 mila euro. Indiscrezioni successive al vertice di maggioranza di ieri durante il quale si sarebbe fatto cenno alla possibilità di recuperare 9 ...

Cdm - Di Maio : “Sul Reddito di cittadinanza il governo va avanti a gonfie vele” : Il governo ha azzerato i vertici Dopo dell'Agenzia delle Dogane, del Demanio e dell'Agenzia delle Entrate. Di Maio ha annunciato su Facebook le nuove nomine: si tratta di Benedetto Mineo, Riccardo Carpino e Antonino Maggiore. E sulla legge di Stabilità spiega: "La manovra sarà varata nell'ambito dei vincoli di bilancio ma consapevoli che quei vincoli vanno cambiati".Continua a leggere

Governo - legge bilancio : ultimo vertice. Obiettivo : flat tax e Reddito di cittadinanza : Il vertice a Palazzo Chigi con Conte, Tria, Salvini, Di Maio. Il ministro dell'Economia ribadisce l'impegno a far partire sia flat tax che reddito di cittadinanza, senza rinunciare alla riduzione del debito e senza strappi con l'Ue. Significativo il costo, ma non è ancora chiare ...

Riforma fiscale e Reddito di cittadinanza "a settembre" - ma le tasse aumenteranno : Nell'intricato sistema delle deduzioni, agevolazioni e bonus sta il pasticciaccio brutto del sistema fiscale italiano...

Intervista a Tria : Reddito di cittadinanza e Flat tax primi passi di una riforma generale. Resteremo nei vincoli Ue : Il ministro dell’Economia: «L’avvio delle misure principali del contratto di governo è compatibile con i vincoli di finanza pubblica». Sarà rivisto il bonus 80 euro di Renzi: «Crea troppe complicazioni». Mps, non è in discussione il ritorno al mercato come concordato con la Commissione europea...

Stasera vertice con Tria sui conti per Reddito di cittadinanza e flat tax : Per il ministro dell'Economia 'a spaventare i mercati non è il programma di governo, ma l'incertezza sulle prospettive'. Ma rassicura: 'Il percorso di riduzione del debito non è messo in discussione' -

Tria : governo pronto per Reddito di cittadinanza e flat tax : Sul reddito di cittadinanza "bisogna partire davvero, e tracciare un calendario che indichi in modo nitido le misure da attuare nel 2019 e i progressi da compiere negli anni successivi" dice il Ministro dell’Economia e delle Finanze intervistato dal Sole 24 Ore. "Il reddito di cittadinanza e flat tax sono i primi passi di una riforma generale afferma il ministro che assicura "Resteremo nei vincoli europei" ...

Conte : faremo la riforma fiscale e il Reddito di cittadinanza | : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato nel corso di una conferenza stampa organizzata questa mattina a Palazzo Chigi per fare un bilancio dei primi mesi di governo, prima della pausa ...

