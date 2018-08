Real pronto a rinnovo per tenere Modric : ANSA, - ROMA, 10 AGO - E' il giorno dell'incontro tra gli agenti di Luka Modric e la dirigenza del Real Madrid, per ora ferma sul 'no' al trasferimento del croato alI'nter. Per convincerlo a non ...

Milinkovic no United. Real pronto all'affondo - Marotta rimane vigile : TORINO - A Manchester, fronte United, la conclusione del mercato in entrata ha reso ancora più inquieto José Mourinho: aveva inserito Sergej Milinkovic Savic nella lista della spesa, è rimasto un ...

"Real pronto a denunciare Inter a Uefa per Modric" : Il Real Madrid è pronto a denunciare l'Inter alla Uefa per una presunta violazione del fair play finanziario sul caso di Luka Modric. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui il club di ...

Kovacic al Chelsea : il croato pronto a lasciare il Real Madrid. Si fa dura per Modric all’Inter : Kovacic Chelsea- L’ex interista è ad un passo dalla squadra di Maurizio Sarri. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca. Dalla Spagna sostengono che la situazione si è sbloccata nelle ultime ore dopo che ieri lo stesso Kovacic aveva fatto sapere di rinunciare ad allenarsi per forzare la cessione. Il Chelsea sborserà circa 60 milioni di euro. A questo punto sarà difficile che Perez lasci partire Modric verso l’Inter, visto ...

Kovacic al Chelsea : il croato pronto a lasciare il Real Madrid. Si fa dura per Modric all’Inter : Kovacic Chelsea- L’ex interista è ad un passo dalla squadra di Maurizio Sarri. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca. Dalla Spagna sostengono che la situazione si è sbloccata nelle ultime ore dopo che ieri lo stesso Kovacic aveva fatto sapere di rinunciare ad allenarsi per forzare la cessione. Il Chelsea sborserà circa 60 milioni di euro. A questo punto sarà difficile che Perez lasci partire Modric verso l’Inter, visto ...

Kovacic al Chelsea : il croato pronto a lasciare il Real Madrid : Mateo Kovacic è a un passo dal Chelsea. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca: il centrocampista croato del Real Madrid sarebbe pronto ad approdare alla corte di Maurizio Sarri. Dalla Spagna ...

Inter-Modric - il centrocampista incontra il Real Madrid poi pronto l’assalto nerazzurro : Inter-Modric è più di un’idea. I nerazzurri pensano di concludere la campagna di rafforzamento (già molto importante) con il botto, già prenotato Arturo Vidal ma la fumata bianca non è ancora arrivata per un semplice motivo: Modric. Il croato incontrerà entro le prossime ore il presidente Florentino Perez, attesa per conoscere la volontà del calciatore che potrebbe anche decidere di lasciare la Spagna. Poi l’eventuale assalto ...

Real Madrid pronto a scatenarsi : assalto a Cavani! : Real Madrid su Edinson Cavani, assalto da parte delle merengues che devono riconquistare i tifosi dopo la delusione derivata da CR7 Radio Marca lancia la bomba, il Real Madrid vuole Edinson Cavani dopo la delusione dell’addio di Cristiano Ronaldo. I blancos si sa, quando vogliono un calciatore difficilmente sbagliano il ‘colpo’. La grande capacità economica ed il super appeal del club, sono quasi irresistibili per le ...

Real Madrid - finalmente Vinicius : 'Pronto alla sfida' : Madrid - Far dimenticare Cristiano Ronaldo non sarà un'impresa facile e il Real Madrid non potrà certo chiederlo, almeno nell'immediato, al 18enne attaccante brasiliano Vinicius Jr prelevato dal ...

Benzema al Napoli?/ Ultime notizie : Ancelotti insiste e il Real Madrid ha già pronto il sostituto : Benzema al Napoli? Ultime notizie: Ancelotti insiste per l'attaccante francese e il Real Madrid ha già pronto il sostituto, ma c'è il nodo dell'ingaggio(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:35:00 GMT)

Francesco Monte - pronto per un nuovo Reality? : L'Isola dei Famosi è stata per lui una croce. Il caso Cannagate lo ha portato all'abbandono del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Oggi però Francesco Monte si sente pronto ad affrontare una nuova avventura televisiva e lo rivela a Uomini e Donne Magazine. Il mio reality non l’ho fatto e vorrei portare a termine un’esperienza simile. Mi piacerebbe vedere come può reagire Francesco a trent’anni in una circostanza così, facendo un ...

Francesco Monte : “Sono pronto per rifare un Reality” : Francesco Monte: nuovo reality? Francesco Monte verso un altro reality show? Da qualche giorno sul web circola l’indiscrezione di una sua ipotetica partecipazione al programma di Carlo Conti Tale e Quale Show su Rai 1 per la prossima stagione televisiva. Una bella opportunità per l’ex volto di Uomini e Donne, visto che con il programma […] L'articolo Francesco Monte: “Sono pronto per rifare un reality” proviene da ...

Dalla Spagna : 'Il Real vuole Neymar ma il Psg è pronto a offirgli quasi 50 milioni all'anno' : Sempre che domenica non si laurei campione del mondo con la Francia. Dietro le quinte - Neymar diventa un'opera d'arte Ultime notizie calciomercato Corsport TV

Mercato - la Juve fa 'un favore' alla Lazio : il Real pronto all'asta - i dettagli : Mercato Lazio - Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Kezman avrebbe portato alla Lazio due offerte per Milinkovic: una del Real, in vantaggio, una del Manchester United. I red devils hanno ...