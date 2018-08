Real Madrid | sui social scompare l’immagine di Modric | tifosi dell’Inter scatenati

Inter - è il Modric-day : intanto 'scompare' dalle foto ufficiali del Real Madrid : In casa Real Madrid si vivrà il Modric-day, incontri e decisioni importanti per il futuro del croato che Interessano da vicino anche l'Inter E' arrivato il tanto atteso Modric-day, i tifosi dell'...

Icardi-Modric - scambio Inter-Real Madrid?/ Ultime notizie - tra 48 ore la verità? : Icard-Modric, scambio Inter-Real Madrid? Ultime notizie: i dirigenti spagnoli in Italia per un incontro con Wanda Nara; il croato assente dalla foto ufficiale delle Merengues.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:29:00 GMT)

Allegri al Real Madrid? L'allenatore lusingato dall'interesse dei Blancos : 'è il più grande club al mondo' : ... sono stati gli argomenti che mi hanno indotto serenamente a declinare la chiamata da Madrid ha continuato Allegri, come si legge su Gazzetta dello Sport É il più grande club al mondo, il sogno di ...

Allegri al Real Madrid? L’allenatore lusingato dall’interesse dei Blancos : “è il più grande club al mondo” : L’interesse del Real Madrid verso Massimiliano Allegri lusinga l’allenatore della Juventus, che però fa fede alla parola data al presidente Andrea Agnelli “Ho detto no al Real Madrid perché avevo preso un impegno con il presidente Andrea Agnelli”, ha risposto Massimiliano Allegri alla domanda del giornalista che chiedeva all’allenatore della Juventus un parere sull’interesse palesato dai Blancos nei suoi ...

Allegri : 'Il Real Madrid è un sogno ma avevo dato la mia parola alla Juventus' : ROMA - ' Il Real Madrid è il club più grande al mondo ma io avevo dato la mia parola alla Juventus '. Massimiliano Allegri torna a parlare delle voci ormai passate di un suo possibile addio al club bianconero. Lo ha fatto durante un'intervista alla ...

Real Madrid-Modric - è già rottura? Il segno social che fa scatenare i tifosi nerazzurri : L’immagine di copertina del Real Madrid su Twitter scatena le fantasie dei tifosi dell’Inter, i Blancos sul social senza Modric Il Real Madrid cambia la sua immagine di copertina su Twitter e scatena le fantasie dei tifosi nerazzurri. Nel nuovo scatto, tra i Blancos non c’è Lukas Modric, che in questo periodo è tra i nomi favoriti per il centrocampo dell’Inter. L’assenza immotivata del croato vice campione del ...

Juventus - Allegri e il Real Madrid : "Il sogno di tutti - ma avevo già dato la mia parola" : Che comunque si concede una piccola ammissione: "É il più grande club al mondo, il sogno di tutti gli allenatori". La sua Realtà però si è tinta ancora di bianconero, e Allegri si prepara alla ...

Calciomercato - il Real Madrid aggiorna la foto sui social : non c'è Modric : In un'era sempre più tecnologica e soprattutto social, il calcio ha dimostrato di andare di pari passo con questo genere di innovazioni; gli strumenti contemporanei hanno cambiato la comunicazione di ...

Juventus - spesa dal Real Madrid : arriva Javier Santamaria - ex fisioterapista di CR7 : spesa DAL Real Madrid- Continua la spesa della Juventus dal Real Madrid. Dopo Cristiano Ronaldo, e il chiaro interesse per Marcelo, la società bianconera ha messo a segno il colpo targato Javier Santamaria. Come riportato dai colleghi del “Corriere della Sera”, l’ex fisioterapista del Real Madrid e di CR7 è già a lavoro alla Continassa. […] L'articolo Juventus, spesa dal Real Madrid: arriva Javier Santamaria, ex ...

La strana estate di Milinkovic-Savic : tutti lo vogliono - nessuno lo prende. Lotito pregusta il colpaccio - Real Madrid permettendo! : Questa pazza estate di calciomercato si avvicina alla conclusione. Ma le sorprese potrebbero non essere finite. Da qui al 17 agosto bisognerà monitorare con attenzione la situazione relativa a Milinkovic-Savic. Esploso definitivamente nella passata stagione, nonostante la mancata qualificazione della Lazio alla Champions League, il centrocampista serbo sembrava destinato a lasciare il club biancoceleste per fare il definitivo salto di ...

Calciomercato Real Madrid - Florentino Perez dribbla le domande su Modric : Negli USA avete visto il livello di questa squadra e abbiamo visto cosa rappresenta il Real nel mondo. Lavoreremo ancora intensamente per migliorare questa squadra con acquisti come Thibaut Courtois".