Rapporto Ice | crescono di oltre il 12% le esportazioni della Calabria nel 2017

La Corea del Nord sta portando avanti il programma nucleare - dice un Rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU : La Corea del Nord sta portando avanti il programma nucleare, dice un rapporto compilato da esperti indipendenti che è stato presentato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È una teoria già avanzata la scorsa settimana dall'intelligence americana, che si era basata

Cosa dice il nuovo Rapporto sul volo MH370 : È lungo 1.500 pagine e contiene alcune nuove informazioni, ma non una spiegazione di Cosa successe e perché

Il Rapporto dell'Unicef sull'Hiv : contagiato un adolescente ogni 2 minuti - due su 3 sono ragazze : Presentato alla conferenza sull'Aids di Amsterdam, il rapporto "rileva che gli adolescenti continuano a sopportare il peso di questa epidemia e che i progressi del mondo fatti negli ultimi 20 anni ...

Tribunale Bari - parla l’imprenditore contestato : “Nessun Rapporto con i clan. Vicenda già nota - ora strumentalizzata” : Il nome dell’imprenditore Giuseppe ‘Pino’ Settanni sarà ricordato nella storia della 18° legislatura come quello da cui è scaturita una rissa in parlamento in occasione del primo provvedimento del nuovo governo arrivato in aula. Nella fattispecie, si trattava della seduta sulla scelta dell’immobile che deve ospitare il Tribunale di Bari, in cerca di nuova sede dopo lo sgombero dovuto al rischio crollo della vecchia ...

Il whistleblowing sta funzionando. Lo dice il Rapporto dell'anticorruzione : Come funziona ItaliLeaks, la piattaforma di whistleblowing di Agi Il ministero dell'Economia Nell'ultimo anno anche al Mef sono state segnalate - sempre i base al monitoraggio fatto da Anac - 10 ...

Il whistleblowing sta funzionando. Lo dice il Rapporto dell'anticorruzione : Dal ministero dell'Economia alla Rai, nel 2017 sono stati molti i casi significativi di segnalazioni whistleblowing? all'interno delle amministrazioni italiane. È quanto emerso da un monitoraggio fatto dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) su 40 amministrazioni, facendo riferimento all'anno 2017. L'agenzia delle entrate Tra le più degne di nota - evidenzia l'Anac - ...

Italia-Usa - 30-7 Trump riceve Conte. P.Chigi : Rapporto essenziale : Roma, 28 giu. , askanews, Il 30 luglio prossimo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ricevuto alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La visita, spiega una nota di ...

Auto elettriche - in Italia non conviene : lo dice il Rapporto LeasePlan 2018 : In Italia non è ancora conveniente acquistare un’Auto elettrica. Proprio quando le statistiche riferiscono di una sempre maggiore diffusione delle Auto elettriche, i cui costi continuano ad abbassarsi avvicinandosi a quelle alimentate a benzina o diesel, giunge per gli Automobilisti Italiani la doccia fredda dell’annuale rapporto di LeasePlan. Il colosso olandese del noleggio a lungo termine ha analizzato i costi per il possesso dell’Auto in 21 ...

Roma è la capitale dei rom - lo dice un Rapporto dell'Associazione 21 Luglio : Mentre Matteo Salvini indica la "ricognizione della situazione dei campi rom" tra le priorità del governo, la città di Roma conquista l"ennesima maglia nera. È lei la capitale dei rom. A dirlo è l"ultimo rapporto pubblicato dall"Associazione 21 Luglio, presentato oggi in Senato. L"Urbe, con i suoi 17 insediamenti di cui 6 formali e 11 "tollerati", è la città italiana dove si concentrano il maggior numero di accampamenti e favelas. E questo a ...

Ricerca e innovazione nel Mezzogiorno : il divario cresce. Un Rapporto : Con il nuovo Governo torna alla ribalta la questione meridionale. L'istituzione di un ministero apposito e il salario di cittadinanza mostrano un interesse per il divario economico e infrastrutturale ...

Anna Tatangelo felice : "Vorrei altri figli - con Gigi un Rapporto sereno" : Anna Tatangelo a Mattino 5 si mostra serena e parla del suo rapporto con Gigi D'Alessio Anna Tatangelo a Mattino 5 si lascia intervistare da Federica Panicucci, a cui rivela di essere pronta ad avere altri figli, ma ancora non c'è nessuna certezza. Infatti, ora la 31enne sta cercando di godersi il presente, senza pensare