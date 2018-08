Rapinato in casa il padre novantenne del governatore Enrico Rossi

Pestato - Rapinato e legato in casa : si cercano 4 uomini dell'Est Europa : Il 40enne proprietario Francesco Roma, figlio di quell'Elio balzato già agli onori della cronaca per esser coinvolto nello smaltimento illecito di rifiuti, è stato aggredito, derubato ed infine ...

Catania - Rapinatore frattura il dito ad anziana per toglierle la fede. Le immagini sulle scale di casa : Per impadronirsi della fede nuziale di un’anziana non ha esitato a fratturarle la falange dell’anulare sinistro. È accaduto a Catania il 9 giugno scorso. Il rapinatore, Paolo Gangi, di 40 anni, è stato arrestato dai carabinieri, che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni personali, emessa dal Gip Simona Ragazzi, su richiesta del pm Francesco Brando. L’uomo avrebbe avuto ...