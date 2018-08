Rai - Laganà : la ricerca di un'intesa politica delegtittima l'azienda : 'Non resta che prendere atto che la faticosa ricerca di intese politiche tra i partiti rischia di continuare a delegittimare gravemente l'immagine della nostra azienda e a bloccare l'avvio di una ...

Rai - il consigliere scelto dai dipendenti Laganà : “Ricerca di intese politiche sul presidente delegittima l’azienda” : “Non resta che prendere atto che la faticosa ricerca di intese politiche tra i partiti rischia di continuare a delegittimare gravemente l’immagine della nostra azienda e a bloccare l’avvio di una nuova stagione nel segno di quel cambiamento, vero, che in molti auspichiamo”. Lo scrive il consigliere Rai Riccardo Laganà – il primo eletto dai dipendenti – in una lunga nota in cui torna sulla riunione del cda di due giorni ...

Presidenza Rai : il Cda boccia Riccardo Laganà. La decisione slitta a settembre : Riccardo Laganà Rimandata a settembre. La delibera sul nuovo Presidente Rai slitta dopo le ferie: ieri il CdA di Viale Mazzini ha infatti cassato la candidatura del consigliere Riccardo Laganà, proposta dalla senatrice Pd Rita Borioni ma bocciata per l’assenza della maggioranza dei voti. Il tema – rispetto al quale la Vigilanza aveva sollecitato una urgente risoluzione – sarà pertanto all’ordine del giorno anche nella ...

Rai - il cda boccia la candidatura di Laganà alla presidenza. Foa 'Tutto rinviato a settembre - intanto coordino' : ROMA. Nessuno si aspettava una svolta, nell'impasse che blocca la Rai per il braccio di ferro voluto dalla Lega sul nome di Marcello Foa come presidente. E in effetti la soluzione non è arrivata nel ...

Rai - il cda boccia candidatura di Laganà alla presidenza. Foa 'Tutto rinviato a settembre - intanto coordino' : ROMA. Nessuno si aspettava una svolta, nell'impasse che blocca la Rai per il braccio di ferro voluto dalla Lega sul nome di Marcello Foa come presidente. E in effetti la soluzione non è arrivata nel ...

Rai - dopo Marcello Foa silurano un altro candidato : bocciato Riccardo Laganà : Niente da fare neppure oggi oggi in Cda Rai per avere un nuovo presidente, dopo il no della commissione di Vigilanza a Marcello Foa . Si è discusso della situazione e, così come aveva fatto una ...

Rai - Laganà non passa come presidente : due consiglieri lasciano riunione in segno di dissenso. Cda rinvia la decisione : Alla fine hanno scelto di non decidere. O meglio: non hanno potuto decidere per mancanza di una maggioranza che indicasse un nuovo presidente della Rai. Il consiglio di amministrazione di viale Mazzini ha discusso nuovamente la situazione venutasi a creare dopo il voto contrario della Commissione parlamentare di Vigilanza alla ratifica necessaria – e vincolante – dell’elezione da parte dello stesso cda di Marcello Foa. Solo ...