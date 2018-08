Raggi | Assente a inaugurazione ‘Tiberis’ perchè ero ad Amatrice

romadailynews

(Di venerdì 10 agosto 2018) Roma – “Ero ada portare i soldi dei romani”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, intervenendo alla trasmissione Agora’ Estate su Raitre, in merito alla sua assenza all’della spiaggia Tiberis su ponte Marconi. In realta’ha visitato i paesi colpiti dal sisma il giorno precedente, come lei stessa ha immediatamente precisato: “Il venerdi’, che in teoria doveva essere il giorno dell’, io ero ad. Poi non e’ stato cosi’, ma io ero a portare i soldi dei romani ad”. In merito alla spiaggia Tiberis, ha aggiunto, “noi stiamo lavorando a questo progetto dall’anno scorso, abbiamo chiesto a ottobre alla Regione la concessione di lungo periodo, valida per 20 anni, la Regione ci ha dato l’autorizzazione il 4 giugno e noi ci siamo messi ...