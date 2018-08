Quincy Promes al Milan? Ultime notizie | contatti con gli agenti | lo Spartak Mosca chiede

Calciomercato Milan - nuova idea per l’attacco rossonero : primi contatti con lo Spartak Mosca per Quincy Promes : Il club rossonero ha sondato il terreno con lo Spartak Mosca per Quincy Promes, giocatore olandese che gradirebbe il trasferimento in serie A Nuovo obiettivo per l’attacco del Milan, si tratta di Quincy Promes, esterno offensivo olandese di proprietà dello Spartak Mosca. primi sondaggi del club rossonero, che vorrebbe rinforzare il reparto avanzato con un giocatore di sicuro affidamento, capace di segnare quasi cento gol con la ...