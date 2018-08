Quanto ne sai sulle costellazioni?

Con il numero di agosto - Quanto ne sai di auto? Mettiti alla prova con Q&A! : Se pensate di essere dei veri esperti di auto, di sapere tutto, ma proprio tutto sul mondo dei motori e delle quattro ruote, dovete mettervi alla prova con Q&A, il dossier di 120 pagine in edicola, a richiesta, con il numero di agosto di Quattroruote. E se non siete così ferrati, ma siete comunque curiosi, troverete le risposte a tutte le vostre domande. Oltre a un quiz per testare le vostre conoscenze, infatti, nel fascicolo troverete 80 ...

Quanto ne sai di nanotecnologie? : Sai com’è fatto un nanotubo di carbonio? Conosci il significato del termine grafene? Sapresti spiegare come si studiano le nanoparticelle? Già: data la mole di ricerche e l’enorme potenziale di questo settore, abbiamo deciso di sfidarti in tema nanotech. Si tratta di fatto di un mercato che negli ultimi dieci anni è in netta impennata e che apre a uno spetto di applicazione davvero a 360 gradi, non solo in ambito industriale ma anche nella ...

Quanto ne sai di parti intime maschili? : Conosci il significato di glande, prostata e prepuzio? Hai presente dove e come si innesca l’erezione? E sapresti spiegare scientificamente perché i testicoli si trovano proprio lì dove sono? Probabilmente sì, ma vorremmo metterti comunque alla prova sul tema: d’altronde, ripassare le basi dell’anatomia e del funzionamento dell’apparato genitale maschile (ma anche femminile) ti preserverà dai dubbi e dalle paranoie che potrebbero ...

Quanto ne sai sui dinosauri? : Se nell’epoca delle fake news è difficile capire dove stia la verità rispetto a un avvenimento accaduto da poche ore, pensate Quanto possa essere difficile sfatare miti e leggende intorno ai dinosauri (qualcuno ha detto Jurassic Park?). Molti di noi sono cresciuti affascinati da queste creature straordinarie ma lontane nel tempo, e non sempre è facile capire dove finisca il racconto e inizi la Storia. Con il nostro quiz potete richiamare ...