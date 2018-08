PUBG | in arrivo un nuovo evento settimanale dedicato agli amanti delle granate

eurogamer

(Di venerdì 10 agosto 2018) Gli sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno recentemente svelato la modalità che potrà essere usufruita durante il corso dell'. Come riporta VG247.com la modalità che avrà luogo questo weekend si chiamerà "Dodgebomb" e sarà una variante della modalità guerra, dove tre squadre composte da dieci giocatori spawneranno in una piccola area di Erangel.Il nome di questa modalità è dovuta dal fatto che i giocatori non troveranno alcun arma all'interno della mappa. Ad equipaggiarvi ci penseranno gli spawn che vi forniranno sin da subito molotov ema anche un equipaggiamento di livello 3 ed una padella al fine di rendere gli scontri ancora più avvincenti.Read more…