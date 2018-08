Prostituzione minorile a Napoli | agente ferito con le forbici durante i controlli

Aosta - Prostituzione minorile : 3 arresti : 11.20 La Polizia di Stato di Aosta ha arrestato tre persone con l'accusa di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile. Gli indagati, che non formavano un'organizzazione e forse non si conoscevano, adescavano i minori attraverso siti web. Poi seguivano gli incontri. Le vittime svolgevano le prestazioni sessuali richieste e ricevevano il corrispettivo in denaro contante, variabile dai 50 ai 200 euro. Le indagini erano state avviate ...