Prostituzione | minorenni ' venduti' sul web | tre arresti ad Aosta

agi

: Aosta, pagavano minorenni per fare sesso: arrestati in 3 - Pagina Nazionale - lanuovasardegna : Aosta, pagavano minorenni per fare sesso: arrestati in 3 - Pagina Nazionale - LucaSchiavoII : Prostituzione: minorenni adescati sul web, tre arresti - Agro 24 - lucaschiavo : Prostituzione: minorenni adescati sul web, tre arresti - Agro 24 -

(Di venerdì 10 agosto 2018)adescati sul web venivano indotti a prostituirsi ad, dove la polizia di Stato ha arrestato tre dei clienti. Sono accusati induzione e sfruttamento dellaminorile. L'indagine, iniziata nel 2017 e condotta anche attraverso strumenti informatici e telematici, ha ricostruito l'esistenza di una rete diminorile, approfittando della quale i tre arrestati hanno ripetutamente compiuto atti sessuali con giovani non ancora diciottenni, secondo l'accusa nella piena consapevolezza della loro eta'. Gli incontri venivano concordato tramite annunci on line su siti web e i minori ricevevano per le loro prestazioni sessuali dai 50 ai 200 euro.