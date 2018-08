Pronti a disinnescare bombe in compagnia? Keep Talking and Nobody Explodes è in arrivo su

eurogamer

(Di venerdì 10 agosto 2018) Il particolare gioco rompicapo cooperativoandsta per arrivare anche su console la prossima settimana.Come riporta Dualshockers, il gioco è stato inizialmente pubblicato su una miriade di diversi dispositivi compatibili con VR e Steel Crate Games aveva annunciato in precedenza che il suo titolo sarebbe arrivato su console a giugno. Ora, attraverso un post sull'account Twitter ufficiale dello sviluppatore, è stato annunciato che il gioco arriverà, invece, la prossima settimana.Visto che il titolo era in precedenza disponibile solo per dispositivi compatibili VR, il lancio su console diandfornisce al gioco una nuova prospettiva, in quanto consente ai giocatori e ai partecipanti di sperimentare il gioco nel comfort del salotto. Read more…