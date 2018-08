Prodotti per la pulizia della casa | gli indispensabili

AREXONS : nuova grafica per i Prodotti AUTOFÀ : In un mercato ricco e competitivo è fondamentale emergere e rendersi visibili all’occhio del consumatore, sempre più attento ed esigente. Così AREXONS ha deciso di rinnovare il proprio brand AUTOFÀ con un restyling grafico della linea, ora più omogenea e riconoscibile a scaffale. A farla da padrone è il viola: colore accattivante presente su tutte […] L'articolo AREXONS: nuova grafica per i prodotti AUTOFÀ sembra essere il primo su ...

GUERRA DEI DAZI - CINA MINACCIA USA : “APPLE MAGGIORE VITTIMA”/ Cambiano misure per 16 miliardi di Prodotti : GUERRA dei DAZI, CINA MINACCIA Usa: “APPLE MAGGIORE vittima. Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”. Il pressing di Pechino su Washington: come risponderà Trump?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Dazi Usa - nuove misure per 16 miliardi su Prodotti importati da Cina - : Le sanzioni del 25% partiranno dal 23 agosto e si aggiungono a quelle da 34 miliardi attivate lo scorso 6 luglio, reciprocamente, da Washington e Pechino

La Polizia Stradale denuncia due persone per immissione - nel territorio italiano - di Prodotti petroliferi di illecita provenienza : NOCERA TERINESE , CATANZARO, - Nell'ambito di specifici e mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione delle inosservanze in materia di circolazione Stradale, con particolare ...

Pane e Prodotti da forno - da Regione E-R : 100mila euro per promozione e valorizzazione : Sesto Potere, Bologna 3 agosto 2018 Performance artistiche, spettacoli, stazioni narrative, presentazioni di libri e pubblicazioni, proiezioni di filmati, installazioni di design, laboratori didattici e dimostrativi, forni a cielo aperto, lezioni ludico ...

Giù le mani dai Prodotti italiani L'esperto di diritto alimentare : «No alle etichette che penalizzano» : View Larger Image Giù le mani dai prodotti italiani L'esperto di diritto alimentare: «No alle etichette che penalizzano» Professor Bruno, parmigiano, prosciutto e olio fanno male? «Assolutamente no. ...

Angurie dall'estero spacciate per pugliesi - crolla il prezzo dei Prodotti locali : l'allarme di Coldiretti : Crollo verticale dei prezzi di vendita delle Angurie e dei meloni gialli in provincia di Lecce, Brindisi e Taranto, a causa delle importazioni massicce di prodotto straniero, soprattutto da Egitto, ...

Trump : "Pronto a dazi su Prodotti cinesi per 500 mld" : "Non sto facendo questo per politica - conclude Trump -, ma per fare la cosa giusta per il nostro Paese, siamo stati derubati dalla Cina per troppo tempo e questo l'ho detto al presidente Xi".

Debiti - mutui e leasing i principali Prodotti finanziari per i quali gli italiani si rivolgono al Fintech : La piattaforma per web marketing SEMrush ha monitorato la dimestichezza degli italiani con la Fintech, cioè l’impiego della tecnologia per fare affari, effettuare transazioni e gestire i propri soldi. La ricerca si è focalizzata...

Burberry - bruciati Prodotti per oltre 30 milioni di euro per difendere il marchio : La lussuosa casa di moda del Regno Unito Burberry ha distrutto decine di milioni di dollari dei suoi prodotti di moda e cosmetici nell'ultimo anno per proteggere il suo marchio.Proteggere da cosa? Dalla contraffazione. La società, stando a quanto riporta il report annuale della azienda, ha bruciato abiti, accessori e profumi invenduti del valore di 32 milioni di euro (o 37 milioni di dollari). Una cifra esorbitante, verrebbe da commentare. Ma ...

Burberry ha distrutto Prodotti invenduti per oltre 30 milioni di euro. Ed è polemica : Negli ultimi giorni uno dei brand del lusso inglese più conosciuto e apprezzato al mondo, è finito al centro di una polemica legata alla gestione dei suoi prodotti rimasti invenduti all’interno dei magazzini. Si tratta di una questione messa in luce dalla BBC, la cui conferma è arrivata proprio dalla stessa casa di moda inglese. L’argomento, come già spiegato, riguarda i prodotti che vengono realizzati da Burberry ma restano ...

AMAZON PRIME DAY 2018/ Sconti e offerte sui Prodotti : caccia al termostato per una casa "smart" : AMAZON PRIME Day, al via oggi 16 luglio: prodotti in offerta esclusiva per 36 ore per i clienti iscritti allo speciale programma. E chi non lo è fa ancora in tempo a registrarsi...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:14:00 GMT)

Prodotti Dop italiani a rischio : Onu vuole dichiararli pericolosi : ... Presidente Nazionale del Movimento Difesa del Cittadino - L'associazione di consumatori ha deciso di lanciare l'allarme e sensibilizzare i consumatori contro i danni collaterali all'economia ed ...