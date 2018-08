wallstreetitalia

: Previsione dell'FTSEMIB utilizzando la massa monetaria | Wall Street Italia - wallstreetita : Previsione dell'FTSEMIB utilizzando la massa monetaria | Wall Street Italia - MassyHawk92 : RT @AMasterPotato: Previsione dell'Editovate di stanotte: 'Essendo saltata la cessione di Rebic, per il tesoretto Corvino dovrà vendere Ch… - AMasterPotato : Previsione dell'Editovate di stanotte: 'Essendo saltata la cessione di Rebic, per il tesoretto Corvino dovrà vende… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Questa manovra per l'economia italiana sarebbe una stangata non da poco, farebbe salire consistentemente lo spread portando i prezzi in zona. Dal lato ciclico invece chiuderebbe un canale ...