Poste Italiane - le posizioni corte di Discovery Capital : La Consob rende noto che, dal 9 agosto 2018, il Gruppo Discovery Capital Management detiene una posizione ribassista su Poste Italiane dello 0,51%. Intanto, a Piazza Affari, la più grande ...

Turchia - banche italiane esPoste per 16 - 8 mld dollari : Roma, 10 ago., askanews, - Alla fine del 2017 le banche italiane erano esposte nei confronti della Turchia per 16,8 miliardi di dollari con ulteriori 5 miliardi di dollari di potenziale esposizione ...

Crolla la lira turca - banche italiane esPoste per 15 miliardi di euro - : Non si arresta il crollo della valuta di Ankara, sotto attacco per i timori sulle politiche economiche del Paese. Mercati in allarme: i timori di un contagio al sistema finanziario europeo ...

In Rete gira un nuovo tentativo di truffa a nome di Poste Italiane : Sta girando in Rete un nuovo tentativo di truffa a nome di Poste Italiane (azienda ovviamente estranea alla vicenda). Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo In Rete gira un nuovo tentativo di truffa a nome di Poste Italiane proviene da TuttoAndroid.

Poste Italiane ha annunciato la chiusura di SIMply BancoPosta : Poste Italiane ha appena deciso di chiudere SIMply Banco Posta, un servizio che permetteva di gestire la propria carta prepagata Postepay attraverso l’ausilio […] L'articolo Poste Italiane ha annunciato la chiusura di SIMply BancoPosta proviene da TuttoAndroid.

Poste Italiane : nuovo accordo sul premio risultato 2018 : E’ stato firmato con tutte le Organizzazioni sindacali l’accordo sul premio di risultato 2018 del personale non dirigente di Poste

Poste Italiane - utili in forte aumento. Del Fante : Confermiamo obiettivi per il 2018 : Teleborsa, - Poste Italiane ha chiuso il primo semestre con un utile netto in forte aumento nel primo semestre del 2018 a 735 milioni, con un incremento del 44,1% rispetto al primo semestre del 2017, ...

Poste Italiane - utili in forte aumento. Del Fante : "Confermiamo obiettivi per il 2018" : Poste Italiane ha chiuso il primo semestre con un utile netto in forte aumento nel primo semestre del 2018 a 735 milioni, con un incremento del 44,1% rispetto al primo semestre del 2017, grazie all'...

Poste Italiane distribuirà i finanziamenti Unicredit : Poste Italiane distribuira' i prestiti Unicredit [VIDEO]attraverso la propria rete di sportelli su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un passo avanti nella strategia di espansione della gamma di prodotti e servizi offerti tramite accordi strategici con primari gruppi bancari, gia' lo scorso aprile era stato sottoscritto un accordo di distribuzione per prodotti di risparmio gestito con Intesa Sanpaolo [VIDEO]. La collaborazione con ...

Poste Italiane lancia i pagamenti con l'impronta digitale : Per il pagamenti arriva il 'fingerprint', ovvero l'impronta digitale. Poste Italiane ha appena lanciato una nuova modalità di pagamenti che consente ai clienti che usano le App collegate al conto ...

UniCredit e Poste Italiane siglano lettera di intenti su credito al consumo : Poste Italiane e UniCredit hanno firmato una lettera di intenti per approfondire ambiti di collaborazione nel settore del credito al consumo . L'accordo inizialmente riguarda la promozione ed il ...

Poste Italiane assume postini in tutta Italia - invio candidature entro il 31 luglio : Le Offerte di lavoro di Poste Italiane vengono periodicamente rinnovate e rese note tramite l’apposita pagina del sito dell’azienda: attualmente risulta ancora aperta la finestra temporale per candidarsi come postino, figura professionale tra le più ambite da chi è in cerca di lavoro. L’apertura di nuove selezioni di portalettere per tutte le province d’Italia è stata comunicata abbastanza tardi rispetto al solito, visto che la data ultima per ...

Assunzioni Poste Italiane 2018 per diplomati e laureati : domande entro il 31 luglio : Nuova tornata di Assunzioni da parte di Poste Italiane alla ricerca di portalettere da inserire alle dipendenze degli uffici postali di tutta Italia. La selezione è rivolta a diplomati e laureati. La principale azienda nazionale operante nel settore della consegna della corrispondenza ha avviato un ambizioso piano per l’espansione del proprio business, nel tentativo di intercettare le opportunita' offerte dal boom delle vendite online. Il Piano ...

Multe e sanzioni : la consegna non sarà più esclusiva di Poste Italiane : E' stato firmato il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico, guidato dal leader pentastellato e Vicepremier Luigi di Maio [VIDEO], che sancisce la fine del monopolio di Poste Italiane nella consegna degli atti giudiziari e delle altre comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione. Il nuovo Decreto stabilisce, infatti, le procedure da re per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche di questi ...