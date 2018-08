Porto San Giorgio | turista morto in acqua | soccorsi inutili

Intesa SanPaolo - Messina : lavoriamo con questo governo come con altri. Noi a supPorto economia reale : Intesa SanPaolo "lavora con questo governo come con gli altri governi precedenti, siamo impegnati a fare qualcosa di positivo per il paese". E' quanto ha detto il numero uno di Intesa SanPaolo, Carlo ...

Porto San Giorgio fuori dal finanziamento ministeriale 'Spiagge sicure - il sindaco Loira : ' Facciamo da soli' : Ma la costa fermana è una ed è difficile pensare ad una politica statale con efficacia a 'macchia di leopardo': lì si, qui no solo sulla base di motivazioni e presupposti discutibili. I finanziamenti ...

RapPorto 2018 - Svimez : allarme povertà sanitaria al Sud : Il rallentamento 'tendenziale' dell'economia meridionale nel 2019 e' stimato dalla Svimez, in un contesto di neutralita' della policy, in attesa della Nota di aggiornamento al DEF e della Legge di ...

In Portogallo - scansando (quando si può) i turisti : Un viaggio in auto di nove giorni, in Portogallo, con alcune mete classiche e altre un po’ meno. Tra luoghi Unesco irrinunciabili e percorsi fuoristrada da evitare. Leggi

STEFANIA SANDRELLI/ Il rapPorto con un suocero "ingombrante" (Maurizio Costanzo Show) : STEFANIA SANDRELLI si prepara a ricevere un nuovo premio per la sua carriera. Questa sera la vedremo anche ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Il pentimento dell'isola di Santorini : stop allo sfruttamento degli asini per il trasPorto di turisti : Cambio di passo nell'isola greca di Santorini. Le autorità locali hanno deciso di dare protezione agli asini che trasportano i turisti dal porto al capoluogo dell'isola, Fira (o Thera), che si trova alcune centinaia di metri più in alto, in cima a una ripida salita. La decisione è giunta dopo le proteste di alcuni attivisti animalisti e per evitare pubblicità negativa in questo paradiso delle Cicladi apprezzato dai ...

Linea Blu – Sedicesima puntata del 28 luglio 2018 – Portofino – San Fruttuoso. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Sedicesima […] L'articolo Linea Blu – Sedicesima puntata del 28 luglio 2018 – Portofino – San Fruttuoso. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Musica - teatro - danza - sport - spettacoli e lancio di palloncini - ecco la notte dei desideri di Porto Sant'Elpidio : ... un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra Musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un desiderio nella ...

Per la gioia dei bambini a Porto San Giorgio arriva la "Magica Notte" : il PROGRAMMA di venerdì 3 e sabato 4 : Non ci sono solo intrattenimenti e spettacoli ma anche momenti culturali con le presentazioni di libri e laboratori educativi'. Il direttore artistico Giuseppe Nuciari si è detto "orgoglioso del ...

Pop Corn Festival del Corto 2018 - a Porto Santo Stefano dal 27 al 29 luglio : Storie di attualità, amori proibiti e il fascino dei sogni irrealizzabili: sono questi alcuni dei temi al centro della seconda edizione del Pop Corn – Festival del Corto in programma dal 27 al 29 luglio che si terrà al Piazzale dei Rioni di fronte al mare dell’Argentario in località Porto Santo Stefano (Grosseto). L’iniziativa, prodotta dalla Proloco Porto Santo Stefano e dall'associazione Argentario Art day, ...