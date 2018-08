Pop Bari | a dicembre trasformazione spa

50mila per il Bari - azionariato Popolare per la nuova società di calcio : 'Mai più fallimenti dolosi' : Per assicurare la partecipazione dal basso, l'idea dei promotori è anche quella di prevedere delle assemblee soci aperte a tutti su determinati aspetti più legati al mondo del tifo. La raccolta delle ...

Monsignor Francesco Cacucci. Questa preghiera con il Papa a Bari è ecumenismo di Popolo : Mai prima una dichiarazione così esplicita dal mondo ortodosso greco. Il popolo di Bari lo ha accolto con un calore senza pari. Il giorno dopo Papa Francesco mi ha telefonato e, scherzando, mi ha ...

Bari - abusivi sfrattati da casa Popolare dopo sette anni. I vicini : 'Erano morosi e si vedevano poco' : Emergono nuovi dettagli sulla situazione problematica di Giovanni, il barese costretto ad abbandonare la casa in cui abitava in via Petroni, occupata nel 2011 insieme a sua moglie, due cani e un ...

Banche - AssoPopolari : governo studia moratoria per Bari e Sondrio : Roma, 20 giu. , askanews, Il governo sta valutando 'una possibile moratoria immediata per le due Banche popolari che devono ancora convertirsi' in Spa, la Banca Popolare di Bari e la Banca Popolare di ...

Fs : nuovo treno Pop in anteprima a Bari : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Il nuovo treno Pop in anteprima nella centralissima piazza Libertà a Bari nel Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando. Il capoluogo pugliese ospita la terza tappa meridionale di un road show promosso da Trenitalia nelle principali piazze italiane, per far conoscere a cittadini e pendolari i nuovi convogli della sua flotta regionale, destinati a rivoluzionare positivamente l’esperienza di viaggio dei ...

Fs : nuovo treno Pop in anteprima a Bari (2) : (AdnKronos) – Sono stati oltre 30mila i visitatori del Villaggio #lamusicastacambiando allestito da Trenitalia in piazza Libertà a Bari, saliti a bordo del modello per conoscere e valutare nel dettaglio le caratteristiche del nuovo Pop. Un treno progettato e costruito attorno alle esigenze di chi dovrà viaggiarci e lavorarci. Più comodo e flessibile negli allestimenti interni, adattabili alle diverse esigenze del territorio, più sicuro ...

Fs : nuovo treno Pop in anteprima a Bari (3) : (AdnKronos) – Un netto e oggettivo miglioramento si evidenzia soprattutto sull’affidabilità del servizio: le corse cancellate sono oggi meno di 6 su mille programmate, ossia il 68,6% in meno di 4 anni fa, e addirittura soltanto una su mille è imputabile direttamente a Trenitalia (-86,2% vs 2014) Sul fronte del rinnovo della flotta, l’accordo quadro, siglato con le aziende vincitrici della gara internazionale, consentirà a ...

