ilfattoquotidiano

: Pooh, Dodi Battaglia: “Non ero d’accordo a separarci. Canzian, Facchinetti e Fogli non sono venuti neanche alla mia… - FQMagazineit : Pooh, Dodi Battaglia: “Non ero d’accordo a separarci. Canzian, Facchinetti e Fogli non sono venuti neanche alla mia… - italianaradio1 : Pooh, Dodi Battaglia: “Non ero d’accordo a separarci. Canzian, Facchinetti e Fogli non sono venuti neanche alla mia… - italianaradio1 : “Non nego che non ho mai capito perché ci siamo sciolti. Non solo non mi è andata mai giù la decisione, ma oggi pos… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) “Non nego che non ho mai capito perché ci siamo sciolti. Non solo non mi è andata mai giù la decisione, ma oggi posso dire che non sono d’accordo su come è stato gestito il ‘dopo’. La storia deiha significato troppo per meritare un finale da fuochi artificiali e nulla più“. In una lunga intervista a La Stampa,si toglie qualche sassolino dalla scarpa e dice la sua sullo scioglimento dei, separatisi nel 2017 dopo 50 anni di carriera insieme. Il chitarrista guarda al suo passato artistico con nostalgia e dice di non rassegnarsi al fatto che un’esperienza così importante possa essersi conclusa così. “Idi nuovo insieme? Ne sarei felice, tornerei nel gruppo anche domani mattina. Quando mi hanno detto che avremmo smesso di essere ial compimento dei 50 anni di carriera ho abbozzato che non ero ...