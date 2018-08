Poliziotti salvano aspirante suicida e tengono a bada i suoi pitbull

Poliziotti fuori servizio salvano vita a 4 persone dopo incidente stradale : Due Poliziotti non in servizio hanno salvato la vita a quattro persone, tra cui un bimbo, rimaste intrappolate dopo un incidente stradale nella loro automobile che si era ribaltata fino a incastrarsi ...

Poliziotti fuori servizio salvano 4 persone - fra cui un bambino - rimaste incastrate nella loro auto : Due Poliziotti fuori servizio hanno salvato quattro persone, tra cui un bambino, rimaste incastrate nella loro vettura che si era capovolta in un fosso, poco distante da Cassine. Gli agenti della questura di Alessandria, dopo aver smontato dal turno di volante, stavano rincasando nell’Acquese quando hanno notato una vettura finita in un fosso....

Nubifragio ad Ancona - Poliziotti salvano due donne nel sottopasso allagato : i volti degli agenti : "Ho visto le dita delle mani che spuntavano da una piccola fessura del finestrino abbassato e ho capito che la situazione era davvero grave. Ci siamo immersi perché l'acqua era arrivata al limite". Il vice ispettore Benedetto Fanesi, 40 anni, capoturno delle volanti, racconta...

