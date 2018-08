PlayStation 4 Pro Limited Edition | 2TB e Blu Trasparente E’ bellissima

500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro annunciata da Sony : Saranno disponibili soltanto 50.000 console PS4 Pro in edizione limitata nel mondo e per la prima volta PlayStation®4 , PS4", presenterà un design traslucido di colore blu scuro. Dal lancio della ...

PlayStation 4 Pro Limited Edition 2 TB è un oggetto del desiderio - : La presentazione da parte del costruttore celebra il traguardo di oltre 500 milioni di PlayStation vendute in tutto il mondo, questo a partire dal lontano 1994 quando Sony è entrata in questo mercato.

Una nuova PS4 Pro per festeggiare 500 milioni di PlayStation : La PlayStation 4 Pro 500 Million Edition sarà venduta in 50.000 unità - presentandosi a tutti gli effetti come una rara edizione a tiratura limitata - in tutto il mondo a partire dal 24 agosto al ...

Sony annuncia la splendida PS4 Pro 500 Million Limited Edition per celebrare le 500 milioni di PlayStation vendute in tutto il mondo : Oggi Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato una speciale edizione di PlayStation 4 Pro (PS4Pro). La "500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro" (HDD 2TB) sarà disponibile dal 24 agosto 2018 a un prezzo di vendita suggerito di €499,99.Con le vendite globali di PlayStation (PS) che hanno superato quota 525.3 milioni di unità in tutto il mondo, PS4 Pro Limited Edition è un ringraziamento per tutti i fan che hanno sostenuto e ...

Dalla Cina arriva una console potente come PlayStation 4 Pro : (Foto: Subor) Dopo aver preso d’assalto il mondo degli smartphone, la Cina inizia a mostrarsi decisamente interessata a ottenere una posizione di spicco anche in quello delle console. Potrebbe essere questo l’obbiettivo finale di Zhongshan Subor, società cinese che in questi mesi sta terminando di mettere a punto una duplice macchina da gioco che entrerà sul mercato sia in veste di pc che di console casalinga. Il gadget è stato ...

Google è pronta a dichiarare guerra a PlayStation e Xbox : Google sembra interessata a entrare nel mondo del gaming, molto probabilmente con un servizio di streaming, grazie anche a una serie di acquisizioni importanti. L'articolo Google è pronta a dichiarare guerra a PlayStation e Xbox proviene da TuttoAndroid.