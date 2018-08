Piloti Ryanair in sciopero | cancellati 400 voli in tutta Europa

Ryanair - sciopero Piloti : 85% dei voli regolari in Europa : Teleborsa, - voli Ryanair a rischio nella giornata di oggi, venerdì 10 agosto 2018, a causa di un nuovo sciopero dei piloti indetto dalla sigla sindacale tedesca Vereinigung Cockpit. "Nonostante l'...

Ryanair - al via il più grande sciopero Piloti. I voli soppressi : Il venerdì nero per Ryanair - e soprattutto per i passeggeri di circa 400 voli - scatta nel pieno della stagione estiva: oggi i piloti di cinque Paesi europei (Belgio, Svezia, Irlanda, Germania e Olanda), hanno deciso di incrociare le braccia per 24 ore, costringendo la compagnia low cost ad annullare centinaia di voli.--Ryanair cerca di ammorbidire il colpo garantendo che più di 2.000 voli, vale a dire l'85% di quelli previsti, verranno ...

Ryanair : tribunale olandese autorizza Piloti a partecipare a sciopero : Amsterdam, 9 ago. (AdnKronos/Dpa) – Un tribunale olandese ha autorizzato i piloti olandesi di Ryanair a partecipare allo sciopero europeo dei dipendenti della compagna di venerdì respingendo un ricorso presentato dalla compagnia irlandese low cost. Lo sciopero in Olanda riguarda circa 22 voli mentre complessivamente venerdì Ryanair ha cancellato circa 400 voli.L'articolo Ryanair: tribunale olandese autorizza piloti a partecipare a ...

