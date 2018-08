Piccola e sportiva | Opel Corsa GSi arriva nelle concessionarie italiane

Audi TT - I 20 anni della Piccola sportiva FOTO GALLERY : Compatta, leggera, grintosa. Bastano pochi aggettivi per descrivere lAudi TT, una delle più riuscite coupé degli anni 90, che in questi giorni festeggia i suoi primi vent'anni con il facelift della terza generazione, fedele nello spirito al modello del 1998.Due carrozzerie. Coupé, ma anche Roadster: fin da subito, la vettura venne concepita in entrambe le varianti di carrozzeria: il Salone di Francoforte del 1995 tenne a battesimo la concept ...