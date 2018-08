Piazza Affari | scambi in positivo per Aeffe

Il caso Turchia manda in tilt le Borse europee. Piazza Affari maglia nera : Chiusura in rosso per i principali mercati europei, con la situazione della Turchia in primo piano dopo l'allarme lanciato dalla BCE. Piazza Affari segue la scia di metà seduta e si conferma l'indice ...

Lira turca (-20%) e spread (267) affondano Piazza Affari (-2 - 51%). Male UniCredit (-4 - 7%) : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti con il crollo della Lira turca e i timori sulle politiche di Erdogan, che potrebbero influenzare l'esposizone delle banche Ue. Euro sotto 1,15 dollari mentre lo spread è voltato a 267 punti , massimo da due mesi...

Borsa : Piazza Affari cede il 3% - crolla Unicredit - -6% - : Lo spread è ai massimi di giornata e tocca i 264 punti base. Erdogan intanto chiama Putin dopo intervento Trump su dazi - Lo spread è ai massimi di giornata e tocca i 264 punti base. Erdogan intanto ...

Piazza Affari : violenta contrazione per doBank : Pressione sul Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,61%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per Unipol : Seduta vivace oggi per il Gruppo finanziario italiano , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari : movimento negativo per Cementir : Retrocede la società cementiera , con un ribasso dell'1,91%. L'andamento di Cementir nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

A Piazza Affari - forte ascesa per UnipolSai : Vigoroso rialzo per la compagnia assicurativa , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,53%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Sostravel.Com in picchiata a Piazza Affari : Ribasso scomposto per Sostravel.Com , che esibisce una perdita secca del 3,76% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Sostravel.Com è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . ...

La crisi turca spaventa i mercati UniCredit crolla a Piazza Affari : Non si arresta il crollo della lira turca che, "al suono della campanella" sui mercati valutari, è arrivata a perdere fino al 13,5% sul dollaro, secondo quanto riporta Bloomberg. La valuta di Ankara, sotto attacco per via dei timori sulle politiche economiche Segui su Affaritaliani.it

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca il rimbalzo (10 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo i recenti cali. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 05:23:00 GMT)

Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib a -0 - 72%. Pesano le banche : Ancora protagonista della giornata politica italiana la manovra di bilancio, la prima targata Lega-M5S. Ieri sera un secondo mini summit a Palazzo Chigi tra gli esponenti del governo che ha confermato l'ingresso nella legge di bilancio ...