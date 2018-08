PGA Championship | altro show di Woodland

Golf – US PGA Championship : Woodland al vertice - Woods in ritardo : Pga Championship: Woodland al proscenio, 16° Francesco Molinari, in ritardo Woods. Ottima reazione dell’azzurro che dopo una falsa partenza è riuscito a portarsi in alta classifica Francesco Molinari ha concluso al 16° posto con 68 (-2) colpi il primo giro dell’US PGA Championship, quarto e ultimo major stagionale che si sta svolgendo sul percorso del Bellerive CC (par 70), a St. Louis nel Missouri, dove è al vertice con 64 (-6) Gary ...

Golf - PGA Championship 2018. Woodland : “Bello vedere i frutti del proprio lavoro”. Woods : “Non tutto ha girato nel verso giusto” : “Quando i putt vanno in buca, mi accadono sempre cose belle”. Non nasconde la sua gioia Gary Woodland, al comando del PGA Championship 2018 al termine del primo giro. Sul percorso par 70 del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri, lo statunitense è riuscito a conquistare un esiguo vantaggio sul suo più diretto rivale, Rickie Fowler, con una tornata in 64 colpi che lo pone a quota -6. “Ho lavorato molto duramente – ammette ...

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e startlist di venerdì 10 luglio. Come vederlo in tv : Il PGA Championship 2018 si appresta a giungere al giro di boa con il secondo giro che andrà in scena oggi, venerdì 10 luglio, sul percorso par 70 del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri. Il quarto Major stagionale ha già emesso le prime sentenze e in vetta al torneo per ora c’è Gary Woodland, che ha completato il primo round in 64 colpi, lasciandosi alle spalle il connazionale Rickie Fowler a quota -5 e la coppia ...

Golf - PGA Championship 2018 : Gary Woodland al comando dopo il primo giro! Francesco Molinari soffre e poi si esalta. E’ in lotta per vincere! : Lo statunitense che non ti aspetti al comando al termine del primo round del PGA Championship 2018, quarto Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri. Gary Woodland guida la classifica con un giro in 64 colpi, contraddistinto da un bogey alla buca 1 e da ben 6 birdie nelle ultime 11 buche della prima tornata. L’atleta made in USA è riuscito a domare al meglio le ...

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e startlist di giovedì 9 luglio. Come vederlo in tv : E’ tutto pronto sul Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri, dove oggi avrà inizio il PGA Championship 2018, quarto Major stagionale che chiuderà di fatto il quadro dei tornei dello Slam. L’attesa è tutta per la prestazione di Francesco Molinari, reduce dal leggendario trionfo nel British Open 2018, primo italiano di sempre a vincere un Major nel corso di una stagione che lo ha visto trionfare anche nel BMW PGA ...

Golf - PGA Championship 2018 : Justin Thomas a caccia di un fantastico bis - Francesco Molinari sogna un altro trionfo tricolore : La gioia del trionfo di Francesco Molinari nel British Open 2018 è ancora negli occhi e nel cuore degli appassionati italiani di Golf. Ora è già tempo di proiettarsi verso l’ultimo Major stagionale, il PGA Championship 2018, che andrà in scena tra giovedì 9 e domenica 12 agosto sul percorso par 71 del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri. La 100^ edizione dello storico torneo sarà contraddistinta dalla presenza di tutti ...

Golf - PGA Championship 2018 : il percorso e le 18 buche ai raggi X : Sarà il Bellerive Country Club ad ospitare la 100^ edizione del PGA Championship, quarto Major stagionale che andrà in scena tra giovedì 9 e domenica 12 agosto. Il prato verde di Town and Country, nel Missouri, sarà il teatro dell’ultimo torneo dello Slam del 2018, che vedrà la partecipazione di un autentico parterre de rois, che include anche l’italiano Francesco Molinari, straordinario protagonista due settimane fa con la vittoria ...