Pesaro | trovata donna sotto choc a fianco del cadavere del marito | ipotesi

Pesaro - donna trovata morta in casa dal figlio è caccia all assassino : Una donna di 52 anni, Sabrina Malipiero, è stata trovata cadavere nel suo appartamento di via Pantano a Pesaro. Gli inquirenti sono convinti che si tratti di omicidio. Commessa in un supermercato, ...

Pesaro - donna trovata morta in casa dal figlio : è caccia all'assassino : Sabrina Malipiero, 52 anni, è stata colpita più volte alla testa. Sarebbe stata uccisa la notte scorsa

Giallo a Pesaro - mamma trovata morta in casa dal figlio di 24 anni : il corpo martoriato da ferite da arma da taglio : La vittima si chiamava Sabrina Malipiero, aveva 53 anni ed era separata dal marito. Il cadavere è stato ritrovato ore dopo il delitto dal figlio 24enne, giunto a casa per farle visita. La morte della donna sarebbe stata cagionata da numerosi colpi inferti alla testa e sul corpo sarebbero inoltre presenti molte ferite da arma da taglio.Continua a leggere

Pesaro - ritrovata la carrozzina da spiaggia per i bimbi disabili che era sparita : "E' stata una ragazzata" : Pesaro, ritrovata la carrozzina da spiaggia per i bimbi disabili che era sparita: "E' stata una ragazzata" Ai Bagni Sole n. 47 era sparita la speciale sedia a rotelle che permette di andare in spiaggia ai piccoli con difficoltà motorie. Dopo l'appello sui social, il ritrovamento

