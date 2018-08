Perché l' estate italiana non è più come una volta

“August blues” : quando viene il mal di vivere in estate e Perché : Agosto dovrebbe rappresentare il mese dello svago, del divertimento, dei viaggi e del buonumore. Eppure può capitare che su di noi l’effetto del mese più caldo dell’anno per eccellenza sia addirittura opposto. E allora ci sentiamo stanche, in preda all’ansia, in certi casi addirittura depresse. Il fenomeno è ampiamente noto alla scienza e ha anche un nome: “August Blues”. A coniarlo è stato lo psichiatra americano ...

Musei - ministro Bonisoli : "stop a domeniche gratis"/ Cultura - sospensione prevista dopo l'estate : ecco perchè : Musei, ministro Bonisoli: "stop a domeniche gratis". Ultime notizie Cultura, la sospensione è prevista dal termine dell'estate, "maggiore libertà ai direttori"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:16:00 GMT)

Perché i bambini dovrebbero camminare scalzi d’estate : I bambini amano camminare a piedi nudi: togliere scarpe e sandali, per loro, è un gesto quasi automatico. E quale stagione migliore dell’estate per assecondare questo loro desiderio di libertà? Che un bimbo voglia camminare scalzo, del resto, è perfettamente normale. Lo fa dentro casa, e vorrebbe farlo anche per strada o in mezzo all’erba: i piccoli amano sentire il contatto, per loro è un modo per esplorare e per capire il mondo. E, ...

Ilary Blasi - quella che doveva essere l’estate della sua consacrazione si è trasformata in un “doppio flop” : ecco Perché : “Cara Ilary, ma chi te lo ha fatto fare?“, questa frase l’avrà pronunciata la signora Totti o se la sarà sentita dire più volte nelle ultime settimane. perché, senza troppi giri di parole, doveva essere l’estate della consacrazione televisiva della Blasi alle prese con un doppio e prestigioso impegno: Balalaika e Wind Summer Festival. Il volto degli storici Mondiali sulle reti del Biscione e la conduzione in piazza di un ...

Tra spiagge - piazze e monumenti all’aperto : Perché d’estate il teatro e la lirica piacciono di più : Grosse produzioni, nomi di richiamo, grandi classici e prezzi (non sempre) popolari: da Nord a Sud il teatro e la lirica d'estate riscuotono successo ovunque. Anche grazie all'ambientazione degli spettacoli tra i siti culturali di pregio del nostro Paese: da Siracusa a Pompei, passando per palcoscenici speciali, come la ricostruzione di una spiaggia in cui è stato ambientato l'Elisir d'Amore di Donizetti a Macerata.Continua a leggere

Ci aspettano vent'anni di caldo - ecco Perché l'estate è anomala : Nature pubblica studio sulla circolazione Atlantica. Da noi stagione con piogge ogni 3-4 giorni. Parla il colonnello Mocio dell'Aeronautica: 'Fino a domani stabile, poi nuova perturbazione'

Governo : Gentiloni - perchè Milleproroghe in estate? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Leggo che il Governo sta per presentare un decreto #Milleproroghe. Tipico decreto di fine anno, perché farlo ad agosto? Per i ritardi, i dissensi sulle nomine, i rinvii accumulati. Così, arriva il cambiamento, almeno di stagione. Sarà tre volte Natale?”. Lo scrive su twitter Paolo Gentiloni del Pd. L'articolo Governo: Gentiloni, perchè Milleproroghe in estate? sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Gentiloni - perchè Milleproroghe in estate? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Leggo che il Governo sta per presentare un decreto #Milleproroghe. Tipico decreto di fine anno, perché farlo ad agosto? Per i ritardi, i dissensi sulle nomine, i rinvii accumulati. Così, arriva il cambiamento, almeno di stagione. Sarà tre volte Natale?”. Lo scrive su twitter Paolo Gentiloni del Pd. L'articolo Governo: Gentiloni, perchè Milleproroghe in estate? sembra essere il primo su ...

Questa estate viaggio sola : Perché partire - cosa sapere - dove andare : Inizia da un weekend in Italia, poi prova con una capitale europea e solo quando sarai già un po' esperta lanciati dall'altra parte del mondo. Chiedi consiglio alle viaggiatrici più navigate e ...

Perché Patrick Melrose è la serie tv dell’estate : Era molto atteso il debutto della serie tv Patrick Melrose, in onda da ieri su Sky Atlantic HD. E le aspettative non sono state per nulla deluse, tanto che si aspetta già con ansia il secondo episodio. La sensazione (molto forte) è che sia destinata a diventare la serie tv cult dell’estate. D’altra parte gli ingredienti li ha tutti. Per prima cosa nasce su basi solide: è infatti tratta dalla saga letteraria de I Melrose, ciclo di ...

Perché quest'estate dovete lasciare un cucchiaio di zucchero in giardino : 'Cinque volte più grande di Manhattan', è cinese il più grande impianto fotovoltaico al mondo Il cucchiaio di zucchero potrebbe attirare anche altri insetti come formiche, vespe e zanzare ma le api ...

Perché la gestione dei figli in estate è un pessimo esempio di equità sociale : Per troppe famiglie il costo di un centro estivo è diventato insostenibile. Dati Istat alla mano. In un Paese in cui l'occupazione della donna è ferma a dieci anni fa

Perché la gestione dei figli in estate è un pessimo esempio di disequità sociale : Per troppe famiglie il costo di un centro estivo è diventato insostenibile. Dati Istat alla mano. In un Paese in cui l'occupazione della donna è ferma a dieci anni fa

Estate e abbronzatura : Perché al sole è sempre meglio proteggersi : (Foto via Pixabay) Non c’è società scientifica, istituzione sanitaria governativa. associazione di ricerca sui tumori che non dediche pagine, monografie, video, infografiche e faq per ricordare l’importanza delle prevenzione quando ci si espone al sole. perché se da una parte appare impossibile ignorare questo fattore di rischio per lo sviluppo dei tumori (e non solo: la Iarc, l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ...