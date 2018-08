Per Di Maio non dobbiamo emigrare | ma 5 milioni di italiani lo hanno fatto

Di Maio davanti ai cancelli della Bekaert con i lavoratori : 'Il ministero lavorerà Per salvare i 318 dipendenti' : 'Oggi sono davanti ai cancelli della Bekaert, a Figline Valdarno in Toscana, per incontrare i lavoratori in presidio costante'. Il ministro Luigi di Maio è arrivato sino alla sede dell'azienda per un ...

Bekaert - Di Maio agli oPerai in presidio : “Stato è con voi. Lavoriamo Per trovare investitori e continuare occupazione” : “Non vogliamo spegnere i riflettori e l’attenzione su questa fabbrica, non condivido assolutamente l’atteggiamento della proprietà. Stiamo lavorando notte e giorno a un piano di industrializzazione, per trovare investitori e per continuare l’occupazione dei lavoratori. Anche il presidio e le azioni che state facendo servono a muovere l’attenzione di Bekaert, lo Stato è con voi”. Lo ha detto il vicepremier e ...

“Ecco Perché è stato mollato dalla fidanzata”. Sgarbi - ‘sciabolata’ a Di Maio : Torna sul luogo del ‘delitto’. Vittorio Sgarbi, a quattro mesi di distanza, parla nuovamente della vita privata del vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro, Luigi Di Maio. Lo fa in seguito all’ufficialità della rottura tra il capo politico del Movimento 5 Stelle e Giovanna Melodia, ultima fidanzata ufficiale dell’esponente 5 Stelle. Sì, perché è stata la diretta interessata a raccontarsi in ...

Di Maio : “Pareggio di bilancio nella Costituzione va suPerato. L’intervista di Tria? Bisogna vedere cosa ha detto” : “Credo che siamo l’unico Paese che ha all’interno della propria Costituzione l’equilibrio di bilancio, che poi è il pareggio di bilancio. Credo che questa sia una norma che in futuro vada superata”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio, che durante l’intervista a In Onda su La7 ha anticipato che il governo intende mettere in cantiere una modifica della Carta per riportare alla forma originaria ...

Di Maio e Salvini battono cassa a Tria Per avviare flat tax e reddito di cittadinanza : I due azionisti di maggioranza del governo non sentono ragioni. Ma il ministro dell'Economia replica che sono "richieste elettorali"

Manovra - Mef ipotizza suPeramento 80 euro. Di Maio : il bonus resta | : L'esecutivo sta studiando le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" sulle pensioni, la flat tax e il reddito di cittadinanza. Ma Tria precisa: le coperture vanno ...

Tav : Di Maio - oPera in cui nessuno crede più - una balla pagamento penali : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “E’ 30 anni che il progetto è stato lanciato. In oltre 10 anni si prova ad avanzare. E’ un’opera in cui nessuno crede più. Quando è stato progettato si doveva fare il corridoio Lisbona – Kiev, poi Lisbona si è ritirato e ora non esiste più”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il fatto che si ...

Di Maio : "Il pareggio di bilancio andrà suPerato in futuro. Per ora rispettiamo i vincoli" : "Credo che siamo l'unico Paese che ha all'interno della propria Costituzione l'equilibrio di bilancio, che poi è il pareggio di bilancio, credo che questa sia una norma che in futuro vada superata, adesso non ci siamo messi al lavoro su questo, a settembre cominciamo dal taglio dei parlamentari" sul fronte delle modifiche costituzionali, ha affermato alla trasmissione In Onda su La7 il vice premier Luigi Di Maio.Questa modifica, ha ...

Barbara Palombelli - mossa clamorosa Per Stasera Italia : arruola Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Racconterò la nuova politica, i nuovi personaggi e le loro storie - ha spiegato la Palombelli : penso alla ricostruzione del Pd con la stagione del congresso, alle elezioni europee, agli equilibri ...

Vertenza Taranto. Renato Perrini scrive al Ministro Luigi Di Maio : Il suo è il Governo del Cambiamento, ma ad aver cambiato faccia è la politica, fatta più per conquistare qualche "like" e titoli di giornali e tg che nell'intento di risolvere davvero i problemi del ...

80 euro e Flat Tax - Conte : "Non li aboliamo Per finanziarla"/ Governo - Di Maio e Salvini escludono il taglio : 80 euro, Conte: "Non li aboliamo". Dello stesso avviso Di Maio e Salvini, il provvedimento di Renzi non verrà tagliato per finanziare la Flat tax, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 16:59:00 GMT)

Periferie - Pd : “Governo toglie ai poveri Per dare ai ricchi”. Di Maio : “Fondi non toccati” : I sindaci di tutta Italia sono in rivolta contro l'esecutivo Lega-M5S. Il motivo della protesta è un emendamento al decreto Milleproroghe che blocca fino al 2020 i fondi di un piano per le Periferie pensato dai governi Renzi e Gentiloni. Ma secondo Di Maio la norma, al contrario, "sblocca fondi che i Comuni potranno utilizzare da subito".Continua a leggere