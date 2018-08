Pensioni | in Italia nasce il paradiso fiscale | la regione senza tasse dove fuggire

In arrivo il taglio alle Pensioni d’oro : quanti e chi sono gli italiani coinvolti : Il taglio alle pensioni d'oro che il governo vorrebbe mettere in campo riguarderebbe 158mila pensionati italiani, coloro che percepiscono più di 4mila euro netti al mese di assegno previdenziale. Quali sono le categorie professionali più colpite e quali sono i criteri che verranno utilizzati, secondo le proposte di legge presentate.Continua a leggere

Pensioni - in Russia sono un inganno collettivo. E forse anche in Italia : sono in molti a scrivermi affinché io dia una mia valutazione sulla cosiddetta “riforma delle Pensioni” in Russia. Non è ancora stata approvata formalmente, ma la Duma ha già espresso un voto favorevole. sono in corso le consultazioni con le regioni e le repubbliche della Federazione. La proposta viene dal premier Dmitrij Anatol’evic Medvedev (Putin non si è ancora pronunciato). La sostanza, che ha sollevato un vespaio di polemiche, è ...

Minaccia dei fondi Usa : "Se toccate Pensioni - Italia rischia il caos" : 'La Banca centrale europea tra poco cesserà di acquistare titoli di Stato e di stimolare l' economia dei Paesi europei - spiega Cardillo -. Il mercato finanziario sa bene che l'Italia, da questo ...

Riforma Pensioni 2018/ Il rischio abuso sugli assegni degli italiani (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Il rischio abuso sugli assegni degli italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 luglio(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Pensioni - Rizzetto e Meloni : rigettati dal Governo emendamenti Fratelli d'Italia : Walter Rizzetto e Giorgia Meloni sui social hanno 'accusato' il Governo di aver respinto tutti gli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia riguardanti la tematica previdenziale. Di seguito le loro parole e l’amarezza nei confronti del nuovo esecutivo che punta al decreto dignità - sottolinea Rizzetto - senza aver ben chiaro il termine dignità. Rizzetto, diretta Facebook: quale dignità intende Di Maio? L’onorevole Walter Rizzetto (Fratelli ...

Manovra economica - Salvini : “Sarà coraggiosa. Su tasse e Pensioni siamo pronti a superare i vincoli per il bene degli italiani” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini parla di una Manovra economica che invertirà le tendenze adottate precedentemente e dichiara: “Già da quest’anno ci dovranno essere segnali concreti, a prescindere dalla situazione economica internazionale, sulle pensioni, sulle tasse, sul lavoro e su Equitalia“. Inoltre il ministro, nel pomeriggio del 23 luglio, incontrerà Raffaele Cantone, che presiede l’Autorità Nazionale ...

RIFORMA Pensioni 2018/ L'allarme sui risparmi degli italiani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 21 luglio. Le parole di Sandro Gronchi su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:56:00 GMT)

Pensioni - gli italiani cominciano ad accantonare troppo tardi : Gli italiani saranno pure un popolo di risparmiatori (anche molto prudenti), ma cominciano con grave ritardo ad accantonare una parte dei loro redditi in vista della pensione. Questo è l'esito di uno studio (“Global Investor Study 2018” di Schroders) condotto in 30 Paesi su un campione di oltre 22.000 persone. I dati sul mondo delle PensioniGli italiani e gli altri cittadini europei sono quasi identici riguardo alla stima di ciò che devono ...

Pensioni - Corte europea boccia il ricorso di 10mila cittadini italiani contro il decreto Poletti : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha bocciato il ricorso di oltre 10mila pensionati italiani contro il decreto Poletti del 2015 sulla perequazione delle Pensioni. I diritti dei pensionati non sono stati violati, secondo i giudici di Strasburgo: "Il governo ha perseguito una causa di pubblica utilità".Continua a leggere

Pensioni - no di Strasburgo alla class action di diecimila italiani contro il decreto Poletti : MILANO - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha definito 'irricevibile' il ricorso di 10.059 pensionati italiani contro il decreto Poletti del maggio 2015, che ha riguardato la perequazione delle ...

Ma l'Italia può permettersi o no la 'quota 100' sulle Pensioni? : Con il dossier pensioni del governo Lega-Cinque Stelle si avrebbero da subito 750 mila pensionati in più. L'allarme lanciato dal presidente dell'Inps Tito Boeri durante la sua relazione annuale del 4 ...

L’allarme dell’Inps : “Sale l’occupazione - ma l’Italia ha bisogno di immigrati per pagare le Pensioni” : Secondo l'Istituto nazionale della previdenza sociale diretto da Tito Boeri, in Italia ci sono troppi pochi giovani al lavoro e troppi anziani in pensione e questa situazione mette in pericolo la stabilità dei conti dell'Inps perché i lavoratori attivi, e per la maggior parte precari, difficilmente riusciranno in futuro a far fronte al pagamento delle pensioni calcolate con sistema retributivo o misto e per questo motivo il Belpaese ha bisogno ...

Pensioni - Boeri : «Servono più immigrati per i lavori che gli italiani non vogliono più fare» : L’Istituto nazionale di previdenza è preoccupato per le ultime stime sulla maggiore spesa Pensionistica che si innescherebbe con gli annunciati interventi di “superamento della riforma Fornero” che passano dalla cosiddetta “quota 100”. Povertà, ReI sotto finanziato. Sulla tutela dei rider, Boeri dice che «serve il cesello, non l’accetta»....

Salvini a Boeri : 'Gli immigrati pagano le Pensioni agli italiani? Ma basta!' - : L'intervento sulle pensioni d'oro è auspicabile nel momento in cui c'è un debito pubblico molto alto e si vuole abbassare la pressione fiscale sul lavoro per rilanciare l'economia'.