Pedroso 5ª | Trost si ferma a 1 91

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : OROOOO!!! Mozzato pazzesco nella ginnastica! Pedroso quinta - Trost incolore

Atletica - Europei 2018 : niente medaglie per l’Italia - Pedroso quinta sui 400 hs. Trost si ferma a 1.91 : niente da fare per Yadisleidy Pedroso nella finale dei 400 metri ostacoli agli Europei 2018 di Atletica leggera. L’italo-cubana, accreditata del terzo tempo stagionale e del terzo crono in semifinale, ha concluso la propria prova in quinta posizione (55.80), mancando l’assalto a una medaglia che era assolutamente alla sua portata visto che il bronzo è finito al collo della britannica Meghan Beesley con 55.31. L’azzurra è ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : ancora delusioni azzurre : Pedroso quinta - Trost solo ottava

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : l'Italia sogna col jolly Pedroso - Trost ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei di Atletica: giornata piena di eliminatorie al mattino e di finali alla sera. Spiccano, tra i titoli da assegnare, il salto in alto femminile con la nostra Alessia Trost, e la finale dei 400 hs femminili con Yadisleidy Pedroso. Al mattino fari puntati sulle due staffette della 4×400, maschile e femminile. Non solo: ci saranno l'eterno Fabrizio Donato ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia si gioca il jolly Yadisleidy Pedroso - Alessia Trost ci prova nell’alto : Dopo le delusioni di Filippo Tortu ed Elena Vallortigara, ma anche dopo i bei bronzi di Yeman Crippa e Yohanes Chiappinelli, l’Italia ci riprova agli Europei 2018 di Atletica leggera e oggi si gioca due carte importanti prima del weekend che ci porterà in dote le 20km di marcia, le maratone e Gimbo Tamberi. Yadisleidy Pedroso può seriamente rimpinguare il bottino azzurro a Berlino ma le serve una gara di spessore sui 400 metri ostacoli: la ...

Atletica - Europei 2018 : le 9 finali di oggi. Lasitskene per volare - Warholm da leggenda - sfilza di duelli. Italia con Pedroso e Trost : Venerdì 10 agosto con ben nove titoli da assegnare agli Europei 2018 di Atletica leggera che si stanno disputando a Berlino ma nella capitale tedesca sono in programma anche diverse qualificazioni, batterie e finali. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci offrirà la giornata odierna. SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Tutti contro Mariya Lasitskene-Kuchina, la grande favorita della vigilia che sembra davvero imbattibile e inscalfibile. La due ...

Europei Atletica 2018 – Desalu in finale - anche Pedroso e Trost a caccia di una medaglia : Atletica: tanti azzurri in finale agli Europei di Berlino: da Desalu a Trost Nella terza serata di gare ai Campionati Europei di Berlino, tre atleti italiani conquistano la finale. Sui 200 metri riesce a centrare l’obiettivo Fausto Desalucon un convincente 20.35 (+0.3), quinto tempo complessivo a soli quattro centesimi dal personal best: per il 24enne sprinter è la prima volta tra i migliori otto del continente, dopo essere uscito in ...

Atletica - Europei 2018 : le parole degli azzurri. La gioia di Trost - Desalu e Pedroso. Le lacrime di Vallortigara - la delusione di Folorunso : Giornata con tanti italiani in campo agli Europei 2018 di Atletica leggera. Nella serata raccogliamo due finali ma anche tantissime pesanti eliminazioni. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato alla FederAtletica. ESEOSA Desalu ha conquistato un posto nella finale dei 200 metri correndo in 20.35: Sono molto soddisfatto, perché non ho mollato quando ho visto che gli avversari stavano cercando di superarmi. La stanchezza si è ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Desalu in finale sui 200! Eliminata Vallortigara - avanti Trost e Pedroso. Assegnati 5 titoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (mercoledì 8 agosto). Giornata molto intensa a Berlino con l'assegnazione di cinque titoli, la rassegna continentale della Regina degli sport entra nel vivo e l'Italia proverà a essere protagonista: avremo soltanto Kevin Ojiaku in finale nel salto in ...

Atletica - Europei 2018 : CLAMOROSA Vallortigara - eliminata con 1.86! Trost in finale nell’alto - Pedroso per le medaglie sui 400 ostacoli : Delusione pesantissima per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera. Si puntava tantissimo su Elena Vallortigara dopo che poche settimane fa in Diamond League aveva saltato un superlativo 2.02, a un solo centesimo dal record italiano di Antonietta Di Martino. La veneta si era presentata a Berlino con la seconda miglior prestazione mondiale stagionale ma oggi è completamente crollata commettendo tre nulli netti a 1.90 dopo avere ...