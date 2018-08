Path of Exile | l' action RPG free-to-play in stile Diablo sta per ricevere l' espansione

Path of Exile : una nuova espansione in arrivo : Path of Exile ha annunciato l'arrivo della sua nuova espansione "Challenge League", attesa per il 10 agosto, riporta Gamingbolt.Path of Exile attualmente si trova nel mezzo della Incursion Challenge League, ma questo non ha impedito agli sviluppatori di organizzare ulteriori aggiornamenti. Come segnalato in un recente post sul forum, la prossima espansione sarà Challenge League, la quale sarà rivelata la prossima settimana, il 10 agosto come già ...