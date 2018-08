Parma | ag Calaiò | ' Ci siamo difesi da un cazzeggio'

SENTENZA Parma-CALAIÒ / Ultime notizie : tolta penalizzazione al club - la soddisfazione di Pizzarotti : SENTENZA PARMA-CALAIÒ sul caso sms: annullata la penalizzazione al club che tira un sospiro di sollievo, squalifica fino al 31 dicembre per il calciatore.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:18:00 GMT)

Serie A - Corte federale d’Appello toglie la penalizzazione al Parma : pagherà solo un’ammenda. Squalifica ridotta per Calaiò : La Corte federale d’Appello presieduta da Sergio Santoro ha accolto parzialmente i ricorsi del calciatore Emanuele Calaiò e del Parma Calcio. I giudici hanno tolto i 5 punti di penalizzazione al club crociato inflitti dal Tribunale federale in primo grado. La società dovrà solo pagare un’ammenda di 20mila euro. La Squalifica dell’attaccante è invece stata ridotta sino al 31 dicembre di quest’anno e un’ammenda di 30.000 euro. Respinto ...

Corte d'appello Figc - terminata udienza Parma-Calaiò contro le sanzioni inflitte dal Tribunale federale nazionale : durata circa un'ora l'udienza - presso la Corte d'appello della Figc a Roma presieduta da Sergio Santoro - sui ricorsi presentati da Parma, dal suo tesserato Emanuele Calaiò e dal Palermo contro le ...

Parma - Calaiò si difende in Figc : "Giuro sui miei figli - io sempre corretto" : "Dispiace sia stato infangato il mio nome e quello della mia famiglia per dei messaggi, non ho mai pensato di mandare messaggi per un secondo fine. Lo giuro sui miei figli, io sono una persona ...

Palermo - Zamparini attacca il Parma : la querelle Calaiò fa discutere : Il presidente del Palermo Zamparini crede fermamente nella possibilità di giocare in Serie A nella prossima stagione al posto del Parma “Non sappiamo ancora se siamo in B e in A, aspettiamo ancora qualche giorno. Io sono molto fiducioso per l’appello, perché quando hai ragione al 100 percento di solito poi la giustizia ti dà ragione”. Lo dice il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, riferendosi alla decisione del ...